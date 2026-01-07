Pronostico Milan-Genoa, nell'ultimo successo del Diavolo la firma di un attuale rossoblù

Si chiude il girone d'andata, col Milan che punta al platonico titolo di campione d'inverno. Per farlo sarà necessario battere il Genoa e sperare in un passo falso dell'Inter sul campo del Parma. La squadra di Massimiliano Allegri nelle ultime uscite appare sempre più a immagine e somiglianza del suo tecnico: grande compattezza dietro, capacità di soffrire e colpire con notevole cinismo. Senza impegni europei, senza più Coppa Italia né Supercoppa il Diavolo può davvero essere protagonista fino alla fine.

Pronostico Milan Genoa, la sfida ai raggi X

Striscia positiva di 16 giornate per il Milan che in campionato sta sbagliando pochissimo: nelle ultime 6 partite sono arrivate 5 vittorie e un pareggio. A San Siro la squadra ha sempre segnato almeno un gol, tuttavia quando ha affrontato squadre sulla carta più deboli ha perso inaspettatamente punti, come si evince dai pareggi 2-2 contro Pisa e Sassuolo e la sconfitta contro la Cremonese. Da quando c'è Daniele De Rossi in panchina il Genoa ha ottenuto 9 punti in 8 partite, quasi tutti ottenuti nelle prime 4 gare. Grifone che nelle ultime 4 ha ottenuto appena un punto, contro il Pisa nell'ultimo turno. Lontano da Marassi i rossoblù hanno sempre subito almeno un gol, tuttavia hanno un bilancio migliore rispetto alle gare interne, con 8 punti ottenuti frutto di 2 vittorie e altrettanti pareggi in 8 partite.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" arriva a pagare fino a 2.25 la giocata, ben più del "no goal" che si ferma a un massimo di 1.60. Bookmakers che si aspettano una partita con meno di 2.5 reti. La quota Under è pagata fino a un massimo di 1.80 mentre l'Over 2.5 arriva a 2 volte esatte la giocata.

Milan Genoa pronostico, le ultime notizie

Resta in dubbio la presenza di Christopher Nkunku. L'attaccante francese ha un problema alla caviglia e potrebbe saltare anche questa sfida. Ci si aspetta qualche rotazione in difesa, magari con il diffidato Tomori a riposare un turno e Gabbia e Pavlovic nuovamente in campo. Davanti Pulisic dovrebbe tornare dal 1' a fare coppia con Leao mentre il nuovo acquisto Fullkrug partirà dalla panchina. Indisponibile Gimenez. Per De Rossi qualche problema dalla trequarti in su con le assenze di Messias e Cornet, ai quali si aggiunge quella di Ekuban. A San Siro il Grifone si presenterà con l'ex Colombo davanti.

Pronostico Milan-Genoa, i precedenti

Confronto numero 137 fra le due squadre, con 62 vittorie del Milan, 45 pareggi e 29 vittorie del Genoa. Restringendo il campo alle partite giocate in casa del Milan notiamo come il Genoa sia riuscito a fermare sul pari il Diavolo nelle ultime due uscite, mentre l'ultimo colpaccio l'ha strappato l'8 marzo 2020, a porte chiuse, prima dello stop forzato a causa della pandemia. Milan che non vince da quasi 4 anni e uno dei marcatori gioca oggi nel Genoa, ossia Junior Messias. L'altro è ancora in forza ai rossoneri, Rafa Leao. Daniele De Rossi ha sfidato il Milan due volte, vincendo in entrambi i casi, quando alla guida della Roma ha estromesso il Diavolo dall'Europa League. Allegri non batte il Grifone da 4 anni (dicembre 2021, Juventus-Genoa 2-0). I due allenatori si sono sfidati una volta, nel maggio 2024: Roma-Juventus 1-1.

Marcatore Milan Genoa, Fullkrug battezzerà col gol l'esordio a San Siro?

Appena annunciato, Niclas Füllkrug è stato gettato nella mischia da Massimiliano Allegri. Scampolo di partita contro il Cagliari per prendere confidenza con i compagni di squadra e col calcio italiano. Prima punta che va a coprire il buco lasciato da Olivier Giroud ormai un anno e mezzo fa. Presentarsi a San Siro con un gol sarebbe il miglior biglietto da visita. L'ultima gioia personale 9 mesi fa, con la maglia del West Ham, in una partita di Premier League contro il Bournemouth.

Pronostico Milan-Genoa: OVER 0,5
