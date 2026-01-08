Milan Genoa quote marcatore

© foto di www.imagephotoagency.it
di Lorenzo Zoppi

Il Milan giocherà contro il Genoa in una sfida valida che chiude il girone d'andata di Serie A. Rossoneri reduci da due successi consecutivi, contro Verona e Cagliari, dove si è messa in evidenza soprattutto la solidità difensiva con Mike Maignan che ha mantenuto la porta inviolata. Al resto ci hanno pensato gli attaccanti. E la corsa al titolo vede la squadra di Massimiliano Allegri destinata a essere protagonista fino alla fine

Marcatore Milan Genoa, Fullkrug battezzerà col gol l'esordio a San Siro?

Appena annunciato, Niclas Füllkrug è stato gettato nella mischia da Massimiliano Allegri. Scampolo di partita contro il Cagliari per prendere confidenza con i compagni di squadra e col calcio italiano. Prima punta che va a coprire il buco lasciato da Olivier Giroud ormai un anno e mezzo fa. Presentarsi a San Siro con un gol sarebbe il miglior biglietto da visita. L'ultima gioia personale 9 mesi fa, con la maglia del West Ham, in una partita di Premier League contro il Bournemouth.

Pronostico marcatore Milan Genoa: FULLKRUG
Pronostico marcatore Milan Genoa, Leao ha già colpito tre volte

Sembrava desinato al forfait contro il Cagliari, Rafa Leao. Invece è sceso in campo dall'inizio e ha segnato il gol decisivo. Il numero 10 sotto la guida di Massimiliano Allegri ha una media gol/minuti giocati da vero centravanti: una rete ogni 119'. Contro il Genoa ha precedenti incoraggianti, con 3 reti segnate. 

Scommesse marcatore Milan Genoa: LEAO SEGNA
Pulisic marcatore in Milan Genoa, lo statunitense letale come un centravanti

La domanda che ci poniamo è: dove si sarebbe spinto Christian Pulisic, se in questa stagione avesse giocato tutte le partite? Perché fin qui, pur giocando a singhiozzo, costantemente condizionato dagli infortuni, il suo score è di 8 reti in 12 presenze, limitandoci al solo campionato. E in 5 di queste 12 partite giocate si è limitato a scampoli di gara. La sua efficacia sotto rete è da numero 9 consumato ed è inevitabile pensare a lui come protagonista della partita. Contro il Genoa tre precedenti e una rete segnata, peraltro decisiva, nell'ottobre 2023 a Marassi.

Milan Genoa pronostico: PULISIC MARCATORE
