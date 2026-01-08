Milan Genoa quote marcatore

Il Milan giocherà contro il Genoa in una sfida valida che chiude il girone d'andata di Serie A. Rossoneri reduci da due successi consecutivi, contro Verona e Cagliari, dove si è messa in evidenza soprattutto la solidità difensiva con Mike Maignan che ha mantenuto la porta inviolata. Al resto ci hanno pensato gli attaccanti. E la corsa al titolo vede la squadra di Massimiliano Allegri destinata a essere protagonista fino alla fine

Marcatore Milan Genoa, Fullkrug battezzerà col gol l'esordio a San Siro?

Appena annunciato, Niclas Füllkrug è stato gettato nella mischia da Massimiliano Allegri. Scampolo di partita contro il Cagliari per prendere confidenza con i compagni di squadra e col calcio italiano. Prima punta che va a coprire il buco lasciato da Olivier Giroud ormai un anno e mezzo fa. Presentarsi a San Siro con un gol sarebbe il miglior biglietto da visita. L'ultima gioia personale 9 mesi fa, con la maglia del West Ham, in una partita di Premier League contro il Bournemouth.

Pronostico marcatore Milan Genoa: FULLKRUG 2.50 info 2.50 info 2.55 info 2.56 info

Pronostico marcatore Milan Genoa, Leao ha già colpito tre volte

Sembrava desinato al forfait contro il Cagliari, Rafa Leao. Invece è sceso in campo dall'inizio e ha segnato il gol decisivo. Il numero 10 sotto la guida di Massimiliano Allegri ha una media gol/minuti giocati da vero centravanti: una rete ogni 119'. Contro il Genoa ha precedenti incoraggianti, con 3 reti segnate.

Scommesse marcatore Milan Genoa: LEAO SEGNA 2.27 info 2.10 info 2.40 info 2.25 info

Pulisic marcatore in Milan Genoa, lo statunitense letale come un centravanti

La domanda che ci poniamo è: dove si sarebbe spinto Christian Pulisic, se in questa stagione avesse giocato tutte le partite? Perché fin qui, pur giocando a singhiozzo, costantemente condizionato dagli infortuni, il suo score è di 8 reti in 12 presenze, limitandoci al solo campionato. E in 5 di queste 12 partite giocate si è limitato a scampoli di gara. La sua efficacia sotto rete è da numero 9 consumato ed è inevitabile pensare a lui come protagonista della partita. Contro il Genoa tre precedenti e una rete segnata, peraltro decisiva, nell'ottobre 2023 a Marassi.

Milan Genoa pronostico: PULISIC MARCATORE 2.44 info 2.40 info 2.40 info 2.40 info

