Pronostico Milan-Verona, rossoneri imbattuti in casa da 103 anni

Dopo l'amara campagna saudita, il Milan torna a concentrarsi sul campionato, unico obiettivo rimasto con il primo posto alla portata. Servirà cambiare registro con le cosiddette provinciali e l'occasione per farlo arriva subito col Verona che arriva a San Siro. Chiudere l'anno nel migliore dei modi per ripartire di slancio nel 2026 è l'obiettivo.

Pronostico Milan Verona, la sfida ai raggi X

Campanello d'allarme che è scattato in casa Milan. Nelle ultime quattro partite fra campionato, Coppa Italia e Supercoppa sono state incassate 7 reti. Decisamente troppe per una squadra che ha in Massimiliano Allegri un maestro nell'organizzazione difensiva. Limitandoci al campionato, il Milan è imbattuto da 14 partite e in casa ha sempre segnato almeno un gol, vincendo partite su 8. Verona che ha vinto la sua prima partita in trasferta a Firenze, proseguendo la scia positiva iniziata con il successo casalingo contro l'Atalanta. Fuori casa l'Hellas ha uno dei peggiori attacchi con sole 5 reti all'attivo nonché una delle peggiori difese con 13 reti subite.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" arriva a pagare fino a 2.10 volte esatte la giocata, venendo considerata meno probabile del "no goal" che arriva fino a 1.68. Differenze di quote fra Under e Over 2.5 dove l'eventualità di una partita con oltre 2 reti è pagata fino a 1.85 volte la giocata, mentre 2.00 è la quota massima per un Under 2.5.

Milan Verona pronostico, le ultime notizie

Massimiliano Allegri dovrà fare sicuramente a meno di Santiago Gimenez che non rientrerà prima di febbraio. Torna a disposizione invece Rafa Leao mentre è ancora in dubbio Matteo Gabbia, infortunatosi contro il Sassuolo. Verona che deve fare a meno Belghali, squalificato e per giunta in Coppa d'Africa. Appiedato dal Giudice Sportivo anche Frese mentre sono ai box per infortunio Suslov, Akpa Akpro e Bradaric.

Pronostico Milan-Verona, i precedenti

Confronto numero 81 fra le due squadre con il Milan vincente in 38 occasioni contro le 14 del Verona. Sono 28 invece i pareggi. Il trend delle ultime partite è decisamente in favore del Milan che vince da 9 gare consecutive. Ultimo pari nel novembre 2020, un 2-2 con il Diavolo che si salva con Zlatan Ibrahimovic nei minuti di recupero. Il Verona ha vinto una sola volta a Milano, nel 1922: 0-1.

Marcatore Milan Verona, Pulisic letale come un centravanti

Nonostante l'impiego a singhiozzo per i frequenti stop per infortunio, Christian Pulisic è il miglior marcatore del Milan sia considerando il campionato (7) che allargando il discorso a tutte le competizioni (9). Inevitabile che Capitan America sia il più papabile a finire nel tabellino dei marcatori. Lo statunitense ha già colpito il Verona in una trasferta di marzo 2024 al Bentegodi in una partita vinta dal Milan per 1-3.

Pronostico Milan-Verona: UNDER 2,5 1.95 info 1.95 info 2.00 info 1.94 info

