Milan Lazio quote marcatore

Il Milan giocherà contro la Lazio nella tredicesima giornata di Serie A. Rossoneri che col successo nel derby contro l'Inter hanno rialzato la testa, scavalcando proprio i cugini e lanciando la sfida alla Roma capolista. Lazio che è in ripresa dopo un inizio difficile ed è reduce da un importante successo contro il Lecce che l'avvicina alla zona europea. Che partita aspettarci?

Marcatore Milan Lazio, occhio a Rabiot

Dopo aver saltato tutte le partite dalla pausa di ottobre a quella di novembre per infortunio, Adrien Rabiot è tornato a disposizione di Massimiliano Allegri e la sua presenza nel derby ha fatto la differenza, risultando uno dei migliori in campo. Al francese manca solamente il gol e farlo contro il suo ex allenatore alla Juventus gli darebbe maggior gusto. Sotto la gestione Sarri, il centrocampista ha segnato solo una rete in 37 partite. Decisamente meglio con Pirlo, ma soprattutto col suo attuale allenatore, Massimiliano Allegri.

Pronostico marcatore Milan Lazio: RABIOT 4.60 info 5.00 info 4.90 info 4.33 info

Pronostico marcatore Milan Lazio, Pavlovic croce e delizia nella passata stagione

Nel bene e nel male, Strahinja Pavlovic ha lasciato il segno nelle due partite contro la Lazio della passata stagione. Contro i biancocelesti all'Olimpico è arrivato il suo primo gol in Serie A ma al ritorno a San Siro la sua espulsione al 67' ha condizionato la partita, poi vinta dalla Lazio per 1-2. In questo campionato il serbo ha già segnato due reti, mostrando una certa dimestichezza nell'area avversaria. Può essere il nome (quasi) a sorpresa nel tabellino dei marcatori.

Scommesse marcatore Milan Lazio: PAVLOVIC SEGNA 11.00 info 11.00 info 9.00 info 10.50 info

Leao marcatore Inter Milan, il portoghese non segna nel derby da due anni

Fari puntati sul numero 10 rossonero, che al suo ritorno a pieno regime ha fatto vedere il suo valore. Sei partite da titolare, quattro reti e un assist. I precedenti del portoghese contro la Lazio sono fortunati: ben 3 reti e 5 assist all'attivo. L'ultima gioia nella sfida d'andata dello scorso campionato (2-2) dove da subentrato ha colpito due minuti più tardi, evitando al Diavolo il ko.

Milan Lazio pronostico: LEAO MARCATORE 2.50 info 2.50 info 2.72 info 2.70 info



