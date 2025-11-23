Inter Milan quote marcatore
Il Milan giocherà contro l'Inter nella dodicesima giornata di Serie A. Rossoneri che sono stati superati dai cugini proprio prima della pausa e che puntano a un controsorpasso, sperando che la rimonta subita a Parma sia servita da lezione agli uomini di Massimiliano Allegri. Il derby resta aperto a ogni pronostico.
Marcatore Inter Milan, occhio a Rabiot
Dopo aver saltato tutte le partite dalla pausa di ottobre a quella di novembre per infortunio, Adrien Rabiot torna a disposizione di Massimiliano Allegri e presumibilmente lo farà giocando il derby da titolare. Il francese ha fin qui fatto la differenza e si sono notate le difficoltà nel suo periodo di assenza. E in una partita così importante gente della sua qualità e personalità può fare la differenza. Il francese ha sfidato l'Inter 13 volte, segnando un gol, pure pesante, con la maglia della Juventus nel successo dei bianconeri per 2-0, nel novembre 2022.
|6.75
|info
|7.20
|info
|6.00
|info
|7.20
|info
|fino a 6.000 euro, con 1.000€ senza deposito
|info
|fino al 10 euro, senza deposito con SPID
|info
|fino a 300 euro, con 250€ senza deposito
|info
|fino a 255 euro euro, con 5€ alla verifica
|info
Pronostico marcatore Inter Milan, Pulisic ha già colpito due volte
Capitan America è tornato poco prima della pausa internazionale, giocando uno scampolo di partita contro il Parma e dando già la scossa all'attacco del Milan. Non convocato dagli USA, si è potuto rimettere in forma a Milanello, giusto in tempo per il derby. In 7 stracittadine giocate, Pulisic ha segnato in due occasioni, entrambe coincise con una vittoria: quella di campionato del 22 settembre 2024 e quella in Supercoppa italiana del 6 gennaio di quest'anno.
|4.00
|info
|4.50
|info
|4.20
|info
|4.40
|info
Leao marcatore Inter Milan, il portoghese non segna nel derby da due anni
Fari puntati sul numero 10 rossonero, che al suo ritorno a pieno regime ha fatto vedere il suo valore. Due partite da titolare e tre reti segnate, in risposta alle critiche pre-pausa nazionali. Il portoghese ha segnato 3 reti ai nerazzurri in 20 partite. Straordinario il 3 settembre 2022, dove ha segnato due reti e servito un assist nel successo per 3-2. L'ultima rete nella stracittadina è invece nel settembre 2023, in quel caso però l'Inter vinse per 5-1.
|4.20
|info
|4.50
|info
|5.00
|info
|3.75
|info
Leggi anche le nostre guide su:
- Migliori Siti Scommesse
- Bonus Benvenuto Scommesse
- Quote Maggiorate Milan
© 2025 milannews.it
Tutti i diritti riservati