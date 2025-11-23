Inter Milan quote marcatore

Il Milan giocherà contro l'Inter nella dodicesima giornata di Serie A. Rossoneri che sono stati superati dai cugini proprio prima della pausa e che puntano a un controsorpasso, sperando che la rimonta subita a Parma sia servita da lezione agli uomini di Massimiliano Allegri. Il derby resta aperto a ogni pronostico.

Marcatore Inter Milan, occhio a Rabiot

Dopo aver saltato tutte le partite dalla pausa di ottobre a quella di novembre per infortunio, Adrien Rabiot torna a disposizione di Massimiliano Allegri e presumibilmente lo farà giocando il derby da titolare. Il francese ha fin qui fatto la differenza e si sono notate le difficoltà nel suo periodo di assenza. E in una partita così importante gente della sua qualità e personalità può fare la differenza. Il francese ha sfidato l'Inter 13 volte, segnando un gol, pure pesante, con la maglia della Juventus nel successo dei bianconeri per 2-0, nel novembre 2022.

Pronostico marcatore Inter Milan: RABIOT 6.75 info 7.20 info 6.00 info 7.20 info

Pronostico marcatore Inter Milan, Pulisic ha già colpito due volte

Capitan America è tornato poco prima della pausa internazionale, giocando uno scampolo di partita contro il Parma e dando già la scossa all'attacco del Milan. Non convocato dagli USA, si è potuto rimettere in forma a Milanello, giusto in tempo per il derby. In 7 stracittadine giocate, Pulisic ha segnato in due occasioni, entrambe coincise con una vittoria: quella di campionato del 22 settembre 2024 e quella in Supercoppa italiana del 6 gennaio di quest'anno.

Scommesse marcatore Inter Milan: PULISIC SEGNA 4.00 info 4.50 info 4.20 info 4.40 info

Leao marcatore Inter Milan, il portoghese non segna nel derby da due anni

Fari puntati sul numero 10 rossonero, che al suo ritorno a pieno regime ha fatto vedere il suo valore. Due partite da titolare e tre reti segnate, in risposta alle critiche pre-pausa nazionali. Il portoghese ha segnato 3 reti ai nerazzurri in 20 partite. Straordinario il 3 settembre 2022, dove ha segnato due reti e servito un assist nel successo per 3-2. L'ultima rete nella stracittadina è invece nel settembre 2023, in quel caso però l'Inter vinse per 5-1.

Inter Milan pronostico: LEAO MARCATORE 4.20 info 4.50 info 5.00 info 3.75 info

