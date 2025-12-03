Pronostico Lazio-Milan, l'ultima volta in Coppa Italia terminò con un poker
Il Milan ritrova la Lazio, cinque giorni dopo. Se sabato c'erano in palio i tre punti, questa volta ci si gioca l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, torneo che i rossoneri non vincono dal 2003 e che da allora hanno solo sfiorato, perdendo tre finali. Questa volta si gioca all'Olimpico e la squadra di Maurizio Sarri è carica, dopo le polemiche dell'ultima partita di campionato che hanno portato al silenzio stampa.
Pronostico Lazio Milan, la sfida ai raggi X
Milan che si presenta alla sfida contro la Lazio forte di una striscia positiva di 12 partite. Limitandoci alle gare in trasferta i rossoneri non hanno mai perso, ottenendo tre pareggi, altrettante sconfitte e solo tre reti al passivo. Tutte statistiche limitate al campionato poiché le due gare di Coppa Italia sono state giocate in casa, contro Bari e Lecce. Lazio che esordisce nella competizione e che in campionato ha evidenziato una certa prolificità negli incontri casalinghi in campionato: 12 gol in sei partite, con la porta mantenuta inviolata in quattro occasioni.
Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" arriva a pagare fino a 1.95 la giocata, mentre il "no goal" ha una quota di poco inferiore, fino a 1.87. C'è fiducia per una partita con almeno 3 reti, infatti la quota Over 2.5 paga fino a 2.15. L'Under 2.5 paga invece fino a 1.67 la giocata.
Lazio Milan pronostico, le ultime notizie
Milan che conta di recuperare Christian Pulisic, almeno per la panchina mentre è certo dell'assenza Santiago Gimenez. Possibile rotazione dei giocatori, con spazio a chi ha avuto meno impiego come Koni De Winter in difesa e Ruben Loftus-Cheek a centrocampo. Potrebbe rivedersi dal 1' l'ecuadoriano Estupinan e potrebbe esserci una chance anche per Jashari, che fin qui ha raccolto solo brevi spezzoni. In casa Lazio ballottaggio fra i pali, con Mandas che potrebbe essere preferito a Provedel. In difesa potrebbe prendersi una maglia da titolare Nuno Tavares sulla corsia sinistra.
Pronostico Lazio-Milan, i precedenti
Confronto numero 194 fra le due squadre con bilancio in favore del Milan: 87 vittorie contro le 41 della Lazio. Sono 65 i pareggi. Se ci limitiamo alla Coppa Italia emerge maggiore equilibrio con 8 vittorie della Lazio contro le 10 del Milan e 3 pareggi. L'ultimo confronto in questa competizione è datato febbraio 2022, col Milan vincente a San Siro per 4-0 in una partita valida per i quarti di finale. L'ultima volta all'Olimpico in Coppa Italia è a febbraio 2019, 0-0 nella semifinale d'andata. Lazio che non batte il Milan all'Olimpico da gennaio 2023: 4-0 mentre l'ultimo exploit rossonero nella capitale è nel marzo 2024: 0-1. Massimiliano Allegri in netto vantaggio su Maurizio Sarri negli scontri diretti: 12 vittorie a 4 con 4 pareggi.
Leao marcatore Lazio Milan, il portoghese vuole ripetersi dopo il gol in campionato
Fari puntati sul numero 10 rossonero, che al suo ritorno a pieno regime ha fatto vedere il suo valore. Sette partite da titolare, cinque reti e un assist. I precedenti del portoghese contro la Lazio sono fortunati: ben 4 reti e 5 assist all'attivo, con l'ultima gioia nella sfida di domenica. Leao è on fire ed è logico inserirlo tra i probabili marcatori della sfida, anche in Coppa Italia.
