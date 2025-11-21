Quote risultato esatto Inter Milan
Il Milan giocherà contro l'Inter il derby numero 229, sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Inter Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Inter-Milan con i rossoneri che puntano al controsorpasso e ad allungare la striscia positiva nelle stracittadine.
|9.00
|8.20
|8.50
|8.90
Quote risultato esatto Inter Milan il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Inter Milan più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Un esito che ricalca la storia del derby, essendo questo il risultato più frequente. Tuttavia l'esito va in controtendenza con l'inizio di stagione dei nerazzurri che fin qui non hanno mai pareggiato né in campionato. L'ultimo risale al Mondiale per Club a giugno contro il Monterrey.
|6.85
|7.00
|6.80
|6.80
Quote risultato esatto Inter Milan, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Inter-Milan è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, quello più giocato online, si basa su un cluster di risultati che include l'esito 1X con un Under 2.5, alla luce dell'ottimo stato di forma dell'Inter, che prima della pausa nazionali ha conquistato il primo posto in classifica.
|1.65
|1.65
|2.13
|1.60
