Quote risultato esatto Inter Milan

Il Milan giocherà contro l'Inter il derby numero 229, sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Inter Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Inter-Milan con i rossoneri che puntano al controsorpasso e ad allungare la striscia positiva nelle stracittadine.

Pronostico risultato esatto Inter Milan: 1-2 9.00 info 8.20 info 8.50 info 8.90 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino al 10 euro, senza deposito con SPID info fino a 5.050 euro, con 50€ senza deposito info fino a 6.000 euro, con 1.000€ senza deposito info

Quote risultato esatto Inter Milan il più giocato

Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Inter Milan più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Un esito che ricalca la storia del derby, essendo questo il risultato più frequente. Tuttavia l'esito va in controtendenza con l'inizio di stagione dei nerazzurri che fin qui non hanno mai pareggiato né in campionato. L'ultimo risale al Mondiale per Club a giugno contro il Monterrey.

Pronostico risultato esatto Inter-Milan: 1-1 6.85 info 7.00 info 6.80 info 6.80 info

Quote risultato esatto Inter Milan, il multi-esito

Nell'analisi sulle quote risultato esatto Inter-Milan è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, quello più giocato online, si basa su un cluster di risultati che include l'esito 1X con un Under 2.5, alla luce dell'ottimo stato di forma dell'Inter, che prima della pausa nazionali ha conquistato il primo posto in classifica.

Inter Milan risultato esatto: 0-0/1-1/1-0/0-1 1.65 info 1.65 info 2.13 info 1.60 info



