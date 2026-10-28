Milan-Bologna, quote marcatore

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Si ritorna a San Siro, col Milan reduce da due trasferte a Bournemouth e Udine. Rossoneri che ospitano il Bologna e sono chiamati a dare continuità al campionato per tenere il passo delle prime della classe. Attenzione alla squadra di Raffaele Palladino, che nelle ultime due trasferte ha sempre vinto.

Cisse marcatore in Milan-Bologna, il trequartista è la più bella sorpresa dei rossoneri

Con cinque reti segnate in nove partite, Alphadjo Cisse è il miglior marcatore del Milan di questo inizio campionato. A sorpresa, verrebbe da aggiungere, considerando che fino a qualche mese fa il trequartista giocava in Serie B. Amorim lo ha apprezzato da subito a dato fiducia, se pur centellinandone il talento. Entrato solo nei minuti finali a Udine, contro il Bologna potrebbe partire dall'inizio e, messo nuovamente alle spalle della punta centrale, può essere letale.

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Ramos marcatore in Milan-Bologna, il portoghese è il punto fermo dell'attacco

Gonçalo Ramos convive da inizio stagione col peso dei 74 milioni spesi. Pur giocando con continuità ha messo a referto appena 3 reti in 10 partite. Una a Salisburgo in Europa League, le altre due a San Siro contro Venezia e Atalanta. A Udine è andato vicino a migliorare il proprio score e ha dato segnali di crescita, almeno sotto il profilo della pericolosità. Amorim punta fortemente su di lui come perno dell'attacco.

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