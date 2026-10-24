Pronostico Udinese-Milan, ultime tre partite in Friuli favorevoli ai rossoneri

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Milan chiamato a dare continuità al suo cammino in campionato, dopo il successo contro l'Atalanta. Si va in trasferta contro un'Udinese in crisi d'identità e col tecnico Kosta Runjaic in bilico. Rossoneri che possono essere decisivi pertanto per il destino dell'allenatore dei friulani. Si gioca domenica 25 ottobre al Bluenergy Stadium di Udine alle ore 20.45.

Pronostico Udinese-Milan: 2 1.67 info 1.67 info 1.60 info 1.62 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 220 euro, con 20€ senza deposito info fino a 2.500 euro, con 500€ senza deposito info fino al 100 euro, con 50€ senza deposito SPID info fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Pronostico Udinese-Milan, la sfida ai raggi X

Milan a corrente alternata in queste prime 7 uscite in campionato. Squadra ancora imbattuta, ma se ha San Siro ha fin qui sempre vinto, lontano dalle mura amiche ha pareggiato 3 delle 4 partite giocate con l'unico successo che risale a due mesi fa, sul campo del Torino. Attacco che fin qui ha sempre trovato la via del gol, prevalentemente tra il 61' e il 69' dove sono arrivate 8 delle 14 reti complessive, 6 di esse in trasferta. Praticamente tutti i gol segnati lontano da San Siro sono arrivati in quei 9 minuti.

Udinese in enorme difficoltà. Cinque sconfitte consecutive e una difesa che fa acqua da tutte le parti: 16 reti incassate, solo la Fiorentina ha fatto peggio. Appena un punto conquistato in casa, peraltro alla prima giornata: 1-1 contro il Como due mesi fa. Questo fa dei friulani la peggior squadra per rendimento interno della Serie A, al pari della Fiorentina. E con la peggior difesa negli incontri casalinghi, con 9 reti incasaste in 4 partite. Udinese che ha subito sempre almeno un gol in ogni paritta giocata. Per trovare l'ultimo clean sheet bisogna risalire alla 36ª giornata della passata stagione, a Cagliari (9 maggio, vittoria 0-1).

Partita da gol? I bookmakers non si sbilanciano. Le quote che prevedono entrambe le squadre a segno sono identiche al "no gol" e pagano fino a un massimo di 1.91 volte la puntata. Bookies che prevedono anche una partita da Over 2.5 tanto che questa eventualità è pagata 1.85. Per l'Under 2.5 arriviamo invece a 2 volta la giocata.

Udinese-Milan, le ultime notizie

Dopo il turnover contro il Bournemouth, Amorim conta sui giocatori più impiegati fin qui in campionato, pertanto Gila in difesa, Modric in mediana, Chukwueze e Moreira sulle fasce. Indisponibili per tutto il 2026 Saelemaekers e Gabbia.

Per l'Udinese si registra lo stop di David Alaba: risentimento al polpaccio per l'austriaco che ha fin qui giocato 63 minuti in maglia bianconera. Recuperato invece Zanoli che già si era visto nei minuti finali contro il Lecce. Indispobibili Abankwah, Bayo e Gueye.

Pronostico Udinese-Milan, i precedenti

Confronto numero 110 tra le due squadre con 24 vittorie dell'Udinese, 48 del Milan e 37 pareggi. Limitatamente alle partite giocate in terra friulana, il Milan ha vinto gli ultimi tre confronti segnando sempre almeno 3 reti: 2-3 nel gennaio 2024, 0-4 nell'aprile 2025 e 0-3 nel settembre 2025. Udinese che non vince dal marzo 2023, 3-1, partita nella quale Zlatan Ibrahimovic ha segnato l'ultimo gol nella sua incredibile carriera. È il pari il risultato che manca da più tempo a Udine: 1-1 dell'11 dicembre 2021 con ancora Ibrahimovic che nei minuti di recupero risponde a Beto: 1-1.

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