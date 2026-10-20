Quote risultato esatto Bournemouth Milan

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Il Milan ha rialzato la testa in Europa League vincendo a Salisburgo ed è atteso a un'altra trasferta europea. Stavolta il livello si alza perché arriva il Bournemouth rivelazione della scorsa Premier League e partito già in quarta alla sua prima partecipazione europea con due vittorie in altrettante partite.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Bournemouth-Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Bournemouth-Milan.

Pronostico risultato esatto Bournemouth-Milan: 1-2 11.40 info 11.00 info 11.67 info 12.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 3.025 euro, con 25€ senza deposito info fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE info fino a 220 euro, con 20€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Prima di passare al secondo consiglio vogliamo offrirti una panoramica di consigli di valore generati dalla nostra Intelligenza Artificiale. Questo strumento analizza tutte le quote proposte dai bookmaker e per ciascuna di esse indica una probabilità che tale esito si verifichi durante il match. Quando un operatore sottostima le possibilità di verificarsi di un dato mercato scatta la "segnalazione" di Valore Atteso Positivo (+EV) e di conseguenza la nostra Intelligenza Artificiale segnala tali quote.

Nella tabella TOP TRENDS qui sotto troverai le migliori proposte in tempo reale sulla gara. Ma come si leggono queste statistiche? Ora te lo spiego:

* Dati evento: in primo piano trovi tutte le info su competizione, partita, data e orario;

* Giocata consigliata: sulla sinistra trovi il consiglio dell'AI (vincente gara, marcatore, ammonito ecc);

* Probabilità AI: sulla destra trovi la percentuale di successo che l'AI conferisce a quella giocata;

* Trend: in basso si trova invece il trend nelle ultime partite riguardo al mercato consigliato (in verde quando l'esito è stato vincente, in rosso quando è stato perdente).

Quote risultato esatto Bournemouth Milan, il più giocato

Tra i risultati esatti da prendere in considerazione per Bournemouth-Milan c'è il pareggio per 1-1. Risultato che tiene conto del valore delle due squadre, del fattore campo e del cammino in trasferta dei rossoneri che sì hanno travolto il Salisburgo in terra austriaca, ma che in Serie A hanno pareggiato 3 delle 4 partite in trasferta fin qui giocate, due delle quali proprio col risultato di 1-1.

Pronostico risultato esatto Bournemouth Milan: 1-1 6.50 info 6.50 info 7.00 info 6.60 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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