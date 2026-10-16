Quote risultato esatto Milan Atalanta
Dopo un mese, il Milan torna a giocare una partita a San Siro. Partita storicamente ostica contro un'Atalanta che ha fatto spesso da guastafeste nella Scala del Calcio, la più recente nell'ultimo campionato andando a vincere 2-3 e di fatto contribuendo al crollo che ha portato i rossoneri a uscire dalla zona Champions.
Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan-Atalanta, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan-Atalanta.
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|8.00
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|8.10
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|fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID
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|fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE
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|fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito
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|fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito
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Prima di passare al secondo consiglio vogliamo offrirti una panoramica di consigli di valore generati dalla nostra Intelligenza Artificiale. Questo strumento analizza tutte le quote proposte dai bookmaker e per ciascuna di esse indica una probabilità che tale esito si verifichi durante il match. Quando un operatore sottostima le possibilità di verificarsi di un dato mercato scatta la "segnalazione" di Valore Atteso Positivo (+EV) e di conseguenza la nostra Intelligenza Artificiale segnala tali quote.
Nella tabella TOP TRENDS qui sotto troverai le migliori proposte in tempo reale sulla gara. Ma come si leggono queste statistiche? Ora te lo spiego:
* Dati evento: in primo piano trovi tutte le info su competizione, partita, data e orario;
* Giocata consigliata: sulla sinistra trovi il consiglio dell'AI (vincente gara, marcatore, ammonito ecc);
* Probabilità AI: sulla destra trovi la percentuale di successo che l'AI conferisce a quella giocata;
* Trend: in basso si trova invece il trend nelle ultime partite riguardo al mercato consigliato (in verde quando l'esito è stato vincente, in rosso quando è stato perdente).
Quote risultato esatto Milan Atalanta, il più giocato
Tra i risultati esatti da prendere in considerazione per Milan-Atalanta c'è il pareggio per 1-1. Risultato che tiene conto del momento delle due squadre, distanziate di tre lunghezze, con i rossoneri che hanno pareggiato 3 delle 6 partite giocate di campionato e gli orobici che stanno vivendo una prima parte di stagione decisamente altalenante.
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|6.50
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