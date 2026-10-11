Sassuolo-Milan, quote marcatore
Quarta trasferta in sei partite per il Milan, che va al Mapei Stadium per sfidare un Sassuolo che in questo inizio stagione si è messo in mostra per un calcio offensivo e per aver fatto già una vittima illustre come la Juventus. Rossoneri che hanno chiuso il primo ciclo di partite con un confortante successo contro il Lecce e che sono chiamati a continuare la striscia per restare sulla scia di Roma e Inter.
Gonçalo Ramos marcatore in Sassuolo-Milan: il centravanti sarà on fire come in Nazionale?
Finestra internazionale che ha evidenziato tutte le migliori qualità di Gonçalo Ramos. Tre reti segnate più un assist e prestazioni di altissima qualità e dimostrare che può esistere un Portogallo senza Cristiano Ronaldo. E che Ramos, se adeguatamente servito, può essere davvero un centravanti prolifico. In maglia rossonera siamo fermi al gol al Venezia alla seconda giornata.
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Cisse marcatore in Sassuolo-Milan, è lui la vera sorpresa di inizio stagione
Il trequartista ha conquistato Ruben Amorim sin dal precampionato: "Io amo Cisse" è stata la dichiarazione del tecnico portoghese che non si è fatto problemi a lanciarlo subito, venendo ripagato con due reti, contro Torino e Juventus, una più bella dell'altra. Ha qualità e personalità, i difensori avversari devono imparare a conoscerlo a prendere le contromisure. Torna a Milanello dopo aver segnato la rete decisiva in U21 contro l'Armenia, permettendo agli azzurrini di giocare la partita decisiva per andare agli Europei, contro la Polonia. Vincendo anche quella.
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Pulisic marcatore in Sassuolo-Milan, contro i biancocelesti il suo primo gol in A
Capitan America si è finalmente sbloccato: la rete, peraltro stupenda, segnata contro il Lecce poco prima della pausa nazionali ha interrotto un digiuno che durava da 9 mesi. Il ct degli USA, Mauricio Pochettino, lo ha dispensato dalle amichevoli oltreoceano permettendogli di allenarsi a Milanello per trovare la forma migliore. È pronto per tornare ad essere un titolare fisso.
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