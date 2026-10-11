Sassuolo-Milan, quote marcatore

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Quarta trasferta in sei partite per il Milan, che va al Mapei Stadium per sfidare un Sassuolo che in questo inizio stagione si è messo in mostra per un calcio offensivo e per aver fatto già una vittima illustre come la Juventus. Rossoneri che hanno chiuso il primo ciclo di partite con un confortante successo contro il Lecce e che sono chiamati a continuare la striscia per restare sulla scia di Roma e Inter.

Gonçalo Ramos marcatore in Sassuolo-Milan: il centravanti sarà on fire come in Nazionale?

Finestra internazionale che ha evidenziato tutte le migliori qualità di Gonçalo Ramos. Tre reti segnate più un assist e prestazioni di altissima qualità e dimostrare che può esistere un Portogallo senza Cristiano Ronaldo. E che Ramos, se adeguatamente servito, può essere davvero un centravanti prolifico. In maglia rossonera siamo fermi al gol al Venezia alla seconda giornata.

Pronostico marcatore Sassuolo Milan: RAMOS 2.50 info 2.50 info 2.30 info 2.38 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 3.025 euro, con 25€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Cisse marcatore in Sassuolo-Milan, è lui la vera sorpresa di inizio stagione

Il trequartista ha conquistato Ruben Amorim sin dal precampionato: "Io amo Cisse" è stata la dichiarazione del tecnico portoghese che non si è fatto problemi a lanciarlo subito, venendo ripagato con due reti, contro Torino e Juventus, una più bella dell'altra. Ha qualità e personalità, i difensori avversari devono imparare a conoscerlo a prendere le contromisure. Torna a Milanello dopo aver segnato la rete decisiva in U21 contro l'Armenia, permettendo agli azzurrini di giocare la partita decisiva per andare agli Europei, contro la Polonia. Vincendo anche quella.

Scommesse marcatore Sassuolo-Milan: CISSE SEGNA 3.20 info 3.20 info 3.50 info 3.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Pulisic marcatore in Sassuolo-Milan, contro i biancocelesti il suo primo gol in A

Capitan America si è finalmente sbloccato: la rete, peraltro stupenda, segnata contro il Lecce poco prima della pausa nazionali ha interrotto un digiuno che durava da 9 mesi. Il ct degli USA, Mauricio Pochettino, lo ha dispensato dalle amichevoli oltreoceano permettendogli di allenarsi a Milanello per trovare la forma migliore. È pronto per tornare ad essere un titolare fisso.

Sassuolo Milan pronostico: PULISIC MARCATORE 2.48 info 2.60 info 2.50 info 2.60 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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