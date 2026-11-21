Pronostico Milan-Frosinone, precedenti a senso unico per i rossoneri

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Pronostico Milan-Frosinone: analisi, precedenti, probabili formazioni e quote scommesse della sfida di domenica

Dopo la sosta per le nazionali, il Milan è pronto a riprendere il proprio cammino in campionato con l'intenzione di confermarsi sui livelli mostrati prima della pausa. A San Siro arriverà il Frosinone, protagonista di un avvio di stagione sorprendente e deciso a riscattare immediatamente la sconfitta rimediata contro il Cagliari nell'ultima giornata. Si gioca domani alle 18:00.

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Pronostico Milan-Frosinone, la sfida ai raggi X

Il Milan arriva alla dodicesima giornata da quarto in classifica, con 24 punti conquistati nelle prime undici partite. Un percorso caratterizzato da qualche passo falso, ma anche da vittorie pesanti come quelle contro Inter e Genoa, che hanno permesso ai rossoneri di rilanciarsi prima della sosta. A San Siro il rendimento è stato fin qui particolarmente positivo: un solo scivolone, contro il Bologna, e quattro successi, accompagnati da una media realizzativa di quasi tre gol a partita. Contro il Frosinone, il Diavolo vuole ripartire proprio da questi numeri per dare continuità al proprio cammino.

Dall'altra parte ci sarà un Frosinone che si è guadagnato i riflettori grazie a un avvio di stagione ben oltre le aspettative. I ciociari hanno raccolto dieci punti in quattro giornate, prima di interrompere la propria striscia positiva con la sconfitta per 1-0 sul campo del Cagliari. Un risultato che non cancella quanto di buono mostrato finora, ma riporta l'attenzione su un aspetto che continua a rappresentare un limite per la squadra di Alvini: il rendimento in trasferta. Nelle ultime tre gare lontano dallo Stirpe è arrivato un solo punto e la sfida di San Siro rappresenta ora un banco di prova importante per provare a invertire la tendenza.

Partita da gol? Le quote dei bookmakers parlano chiaro. Ci si aspetta una gara aperta, con l'opzione "gol" offerta a circa 1,45 mentre il meno prevedibile "no goal" arriva oltre 2,50 volte la puntata. Bookies che prevedono chiaramente anche una partita da Over 2,5 tanto che questa eventualità è pagata appena 1,30. Per l'Under 2.5 arriviamo invece a 3,00 volte la giocata.

Milan-Frosinone, le ultime notizie

Amorim ritrova Pavlovic, con il serbo candidato a una maglia da titolare se le ultime verifiche fisiche daranno esito positivo. In difesa restano favoriti Gila e Diawara sulle corsie esterne, con De Winter al centro. A centrocampo spazio a Modric, Musah e Rabiot, mentre in attacco dovrebbe essere confermato Gonçalo Ramos, supportato da Diego Moreira e Pulisic. L'americano è in grande forma, ma il viaggio transoceanico potrebbe lasciare spazio a Cissé.

Buone notizie anche per Massimiliano Alvini: in vista della trasferta di San Siro, il tecnico ritrova infatti Terzic, Calvani e Cichella, tutti recuperati dopo aver saltato gli impegni con le rispettive nazionali per alcuni problemi fisici. Restano invece indisponibili Raimondo e Grillitsch, entrambi infortunati, oltre a Bracaglia, fermato dal giudice sportivo.

Pronostico Milan-Frosinone, i precedenti

Quello di domenica sarà appena il settimo confronto ufficiale tra Milan e Frosinone. Il bilancio sorride nettamente ai rossoneri, imbattuti nei sei precedenti grazie a quattro vittorie e due pareggi. Limitando l'analisi alle sfide disputate a San Siro, i ciociari sono riusciti a strappare un punto soltanto nel 2016, al termine di un pirotecnico 3-3. Nelle due successive occasioni, invece, sono arrivate altrettante vittorie del Milan: 2-0 nel 2019, con le reti di Piatek e Suso, e 3-1 nella stagione 2023/24, grazie ai gol di Jovic, Pulisic e Tomori.

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