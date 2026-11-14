Pronostico Francia-Turchia, Maignan e Rabiot protagonisti anche con Zinedine Zidane

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Si chiude la fase a gironi di UEFA Nations League col portiere e il centrocampista punti fermi del nuovo commissario tecnico

Si chiude la fase a gironi dellla UEFA Nations League con la Francia che giocherà davanti al proprio pubblico contro una Turchia che dopo il flop della finestra di settembre ha deciso di esonerare Vincenzo Montella. Zinedine Zidane, come il suo predecessore Didier Deschamps, punta forte su Mike Maignan e Adrien Rabiot. Si gioca a Bordeaux il 15 novembre alle ore 20:45.

Pronostico Francia-Turchia, Maignan può confermarsi pararigori

Il portiere del Milan resta titolare indiscusso anche con il nuovo commissario tecnico. 13 partite consecutive da titolare, prima di riposare contro il Belgio nell'ultima partita della finestra di settembre. Zidane può affidarsi a lui come pararigori: le statistiche dicono che è riuscito a neutralizzare il 30% delle esecuzioni dal dischetto. L'ultima prodezza proprio ai Mondiali, sul norvegese Strand Larsen.

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Rabiot gol in Francia-Turchia

Punto fermo per Didier Deschamps, lo è anche per Zinedine Zidane. È reduce da un Mondiale dove ha giocato 7 partite su 8, riposando solo contro la Norvegia a qualificazione acquisita. Gli è mancato il gol, l'ultimo realizzato risale a ottobre 2025 in una partita di qualificazione contro l'Azerbaigian. Il giocatore però è caldo e lo ha dimostrato in questo inizio di campionato con il Milan dove ha trovato la via del gol già in 5 occasioni, centrocampista più prolifico della Serie A assieme a Giacomo Calò del Frosinone.

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