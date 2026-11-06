Quote risultato esatto Genoa Milan

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Archiviata l'Europa League, il Milan si tuffa sul campionato per l'ultima partita prima della seconda sosta nazionali della stagione. Si va a Marassi contro un Genoa reduce da tre vittorie consecutive che hanno permesso a Daniele De Rossi di rinsaldare la propria panchina. Si gioca domenica 8 novembre alle ore 15.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Genoa-Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Genoa-Milan.

Pronostico risultato esatto Genoa-Milan: 1-2 8.30 info 8.35 info 8.30 info 8.50 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE info fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Prima del prossimo consiglio, ti proponiamo una selezione di quote ad alto valore generate dalla nostra AI. Calcolando la probabilità effettiva di ciascun esito, il nostro sistema confronta i dati con le stime dei bookmaker: se un operatore offre una quota più alta del dovuto, scatta l'alert di Valore Atteso Positivo (+EV).

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Quote risultato esatto Genoa Milan, il più giocato

Tra i risultati esatti da prendere in considerazione per Genoa-Milan c'è il successo dei rossoneri per 0-1. Risultato che tiene meno conto del valore delle due squadre, del momento che entrambe stanno attraversando e del fattore campo. Rossoneri inevitabilmente favoriti, nonostante gli infortuni e l'impegno infrasettimanale. Ma attenzione perché il Grifone ha dimostrato di essere particolarmente in forma, facendo cadere a Marassi la Juventus.

Pronostico risultato esatto Genoa Milan: 0-1 6.50 info 6.10 info 6.25 info 6.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.



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