Quote risultato esatto Genoa Milan
Archiviata l'Europa League, il Milan si tuffa sul campionato per l'ultima partita prima della seconda sosta nazionali della stagione. Si va a Marassi contro un Genoa reduce da tre vittorie consecutive che hanno permesso a Daniele De Rossi di rinsaldare la propria panchina. Si gioca domenica 8 novembre alle ore 15.
Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Genoa-Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Genoa-Milan.
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|fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito
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|fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE
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|fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
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Prima del prossimo consiglio, ti proponiamo una selezione di quote ad alto valore generate dalla nostra AI. Calcolando la probabilità effettiva di ciascun esito, il nostro sistema confronta i dati con le stime dei bookmaker: se un operatore offre una quota più alta del dovuto, scatta l'alert di Valore Atteso Positivo (+EV).
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* Percentuale di successo: nel grafico viene evidenziata quante volte si è verificato l'esito consigliato nelle ultime 5, 10 e 20 partite, in termini percentuali;
* Dettagli match: subito sotto il grafico, a seconda dell'opzione scelta (5/10/20 partite), vengono visualizzate le gare disputate con i rispettivi esiti (verde vincente, rosso perdente).
Quote risultato esatto Genoa Milan, il più giocato
Tra i risultati esatti da prendere in considerazione per Genoa-Milan c'è il successo dei rossoneri per 0-1. Risultato che tiene meno conto del valore delle due squadre, del momento che entrambe stanno attraversando e del fattore campo. Rossoneri inevitabilmente favoriti, nonostante gli infortuni e l'impegno infrasettimanale. Ma attenzione perché il Grifone ha dimostrato di essere particolarmente in forma, facendo cadere a Marassi la Juventus.
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|6.10
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|6.25
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