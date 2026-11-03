Quote risultato esatto Milan Ferencvaros
Archiviato lo splendido derby, ora il Milan è chiamato a dare continuità alle prestazioni e ai risultati. Il margine d'errore in Europa League si è assottigliato, soprattutto se si deve entrare tra le prime 8. Giocare a San Siro contro una squadra sulla carta alla portata è l'occasione di dimostrare come questa squadra sia in grado di essere sul pezzo anche in queste partite dove le motivazioni sono inevitabilmente minori di una stracittadina. Si gioca giovedì 5 novembre alle ore 18.45.
Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan-Ferencvaros, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan-Ferencvaros.
|8.50
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|8.91
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|7.50
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|8.25
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|fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito
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|fino a 220 euro, con 20€ senza deposito
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|fino a 28 euro, con 3€ Real senza deposito
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|fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito
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Prima del prossimo consiglio, ti proponiamo una selezione di quote ad alto valore generate dalla nostra AI. Calcolando la probabilità effettiva di ciascun esito, il nostro sistema confronta i dati con le stime dei bookmaker: se un operatore offre una quota più alta del dovuto, scatta l'alert di Valore Atteso Positivo (+EV).
Nella tabella TRENDS CARD qui sotto troverai le migliori proposte in tempo reale sulla gara. Ma come si leggono queste statistiche? Ora te lo spiego:
* Dati evento: in primo piano trovi tutte le info su competizione, partita, data e orario;
* Giocata consigliata: subito sotto alle info sull'evento e con la quota migliore in tempo reale;
* Percentuale di successo: nel grafico viene evidenziata quante volte si è verificato l'esito consigliato nelle ultime 5, 10 e 20 partite, in termini percentuali;
* Dettagli match: subito sotto il grafico, a seconda dell'opzione scelta (5/10/20 partite), vengono visualizzate le gare disputate con i rispettivi esiti (verde vincente, rosso perdente).
Quote risultato esatto Milan Ferencvaros, il più giocato
Tra i risultati esatti da prendere in considerazione per Milan-Ferencvaros c'è il successo dei rossoneri per 2-0. Risultato che tiene meno conto del valore delle due squadre, del momento che entrambe stanno attraversando e del fattore campo. Rossoneri inevitabilmente favoriti, ma ci aspettiamo che Amorim faccia un turnover importante e soprattutto attenzione agli ungheresi che partiti a fari spenti si ritrovano a punteggio pieno, andando a espugnare persino Celtic Park di Glasgow, campo storicamente complicato per chiunque.
|8.00
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|7.25
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|8.00
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|7.50
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