Pronostico Milan-Inter, da sette partite si è spostato l'ago della bilancia del derby

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Nemmeno il tempo di leccarsi le ferite che il Milan torna in campo tre giorni dopo la brutta sconfitta contro il Bologna. E non poteva arrivare avversario peggiore, dato che ad attendere i rossoneri c'è l'Inter, lanciatissima in classifica. Ma si sa che i derby sono imprevedibili e lo stesso Diavolo ha saputo rialzarsi più di una volta nella stracittadina. Si gioca sabato 31 ottobre a San Siro alle ore 20.45.

Pronostico Milan-Inter: OVER 0,5 Bookmaker standard new 1.02 1.02 info 1.02 8.00 info 1.03 1.03 info 1.02 1.02 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 2.350 euro, col 25% sul primo deposito info fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Pronostico Milan-Inter, la sfida ai raggi X

Milan a due facce, quello di questi primi mesi. Percorso ballerino in Europa League, meglio in campionato sebbene nell'ultimo turno la squadra abbia conosciuto la prima sconfitta, peraltro in casa contro un avversario che non espugnava San Siro da 10 anni. Il bilancio delle 4 partite giocate in casa fin qui evidenzia come il Diavolo sia sempre riuscito a segnare almeno 2 reti. Da tenere d'occhio la fascia 61'-69' dove i rossoneri sono particolarmente letali con 9 delle 18 reti realizzate arrivate in questo lasso di tempo.

Inter che zoppica anch'essa in Europa, ma in campionato ha un cammino ben più spedito: 8 vittorie e 1 pareggio nelle prime 9 giornate. Solo la Lazio sta tenendo il passo dei nerazzurri che ad eccezione della partita di Cagliari vinta per 0-1 hanno sempre segnato almeno due reti. E non a caso la squadra di Chivu vanta il miglior attacco del torneo con 25 gol all'attivo. Unica squadra capace di fermare quest'Inter è stata la Roma, oltre un mese fa. Da allora 4 vittorie di fila in campionato.

Partita da gol? I bookies non hanno dubbi, tanto che la forbice è abbastanza ampia. La quota massima per il no gol è di 2.50 mentre il gol è dato a 1.57. I bookmakers credono in una partita da Over 2.5 che infatti è quotata fino a un massimo di 1.62. L'Under si spinge fino a 2.30.

Milan-Inter, le ultime notizie

Uomini contati per Ruben Amorim che nella partita contro il Bologna ha perso anche Tomori per infortunio. In compenso c'è possibilità di vedere Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira che sono tornati ad allenarsi in gruppo. Si va verso la conferema del 4-4-1-1 con Modric e Pulisic avviati a riprendersi una maglia da titolare, mentre Cisse autore di una doppietta nell'ultimo turno dovrebbe tornare in panchina.

Diverse assenze anche per l'Inter, su tutte quella di Lautaro Martinez che non riuscirà a recuperare in tempo. Altri assenti Pavard, Luis Henrique, Stones e Jones. Avanti col 3-5-2, Josep Martinez dovrebbe tornare titolare tra i pali nonostante l'ottima prestazione di Provedel a Venezia. Davanti tandem Thuram-Esposito.

Pronostico Milan-Inter, i precedenti

Derby della Madonnina numero 240, bilancia che pende leggermente in favore dell'Inter con 87 vittorie contro le 83 del Milan. Sono 69 i pareggi. Milan imbattuto da 7 stracittadine di fila, 5 delle quali vinte. Ultima vittoria dell'Inter il 22 aprile 2024, a chiudere una serie di sei derby consecutivi vinti.

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