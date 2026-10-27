Pronostico Milan-Bologna, occhio al trend in trasferta della squadra di Palladino

vedi letture

Turno infrasettimanale di Serie A e il Milan torna in campo tre giorni dopo la bella vittoria di Udine. Avversario anch'esso reduce da un successo esterno per 0-2, ossia l'Bologna di Raffaele Palladino che sta lentamente risalendo la china. Due squadre in cerca di continuità, con i rossoneri alla ricerca della terza vittoria consecutiva Si gioca mercoledì 28 ottobre a San Siro alle ore 18.30.

Pronostico Milan-Bologna: OVER 0,5 Bookmaker standard new 1.03 1.03 info 1.03 8.00 info 1.02 1.02 info 1.04 1.04 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito info fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 30 euro, in freebet dopo la prima scommessa info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Pronostico Milan-Bologna, la sfida ai raggi X

Milan a due facce, quello di questi primi mesi. Ma se in Europa League il percorso è ballerino, in campionato la squadra sta dando buone risposte essendo ancora imbattuta. Non succedeva da 5 anni. Solo tre partite giocate in casa fin qui, tutte vinte segnando almeno 2 reti. Da tenere d'occhio la fascia 61'-69' dove i rossoneri sono particolarmente letali con 9 delle 16 reti realizzate arrivate in questo lasso di tempo.

Bologna che ha vissuto un inizio stagione particolare, con l'esonero di Domenico Tedesco dopo sole 4 giornate. Dall'arrivo di Raffaele Palladino, la squadra ha migliorato la sua situazione vincendo 2 partite, pareggiandone una e perdendone una. Bene soprattutto il cammino in trasferta, dove sono arrivate le uniche due vittorie, sul campo del Lecce e del Cagliari. E proprio nell'ultima partita in Sardegna i rossoblù hanno mantenuto per la prima volta la porta imbattuta.

Partita da gol? I bookies non si sbilanciano troppo. La quota massima per il no gol è di 1.95 mentre il gol è dato a 1.84. I bookmakers che credono in una partita da Over 2.5 che infatti è quotata fino a un massimo di 1.80. L'Under si spinge fino a 2.00.

Milan-Bologna, le ultime notizie

Turnover inevitabile per Amorim considerato il susseguirsi di impegni ravvicinati e soprattutto il derby da giocare domenica sera. Il tecnico portoghese deve tuttavia convivere con una lista di infortuni che continua ad allungarsi e alla quale si è aggiunto anche Loftus-Cheek. A centrocampo è previsto il riposo di Luka Modric, con Musah e Jashari destinati a prendersi la titolarità del centrocampo, mentre sulla trequarti chance per Alphadjo Cisse alle spalle di Ramos con Pulisic che potrebbe partire dalla panchina. Probabile la conferma del 4-4-1-1.

Palladino senza Orsolini e Piccoli, oltre a Holm che ha finito il 2026. Salvo alcune eccezioni, quello che affronterà il Milan sarà un Bologna molto simile a quello visto contro Inter e Cagliari. Probabile chance per Heggem nel trio di difesa con Casale e Theate. Ballottaggio Miranda-Alhassane sulla corsia di sinistra di cenrocampo. Moro potrebbe far riposare Ferguson in mediana. Davanti sarà conferma per Odgaard come centravanti, preferito a Dovbyk.

Pronostico Milan-Bologna, i precedenti

Confronto numero 192 tra le due squadre, con 90 vittorie del Milan, 47 pareggi e 54 successi dei felsinei. Limitatamente alle partite giocate a San Siro si registra un trend decisamente favorevole al Milan, che negli ultimi 10 incontri ha vinto 8 volte pareggiando 2. Ultimo successo del Bologna nella Scala del Calcio oltre 10 anni fa, con un gol di Emanuele Giaccherini il 6 gennaio 2016. Il confronto più recente a Milano è stato vinto dal Diavolo, il 14 settembre 2025 con la prima rete in Serie A di Luka Modric.

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse

- Quote Maggiorate Milan