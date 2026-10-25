Udinese-Milan, quote marcatore

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Da Bournemouth a Udine in tre giorni, doppia trasferta per il Milan, che è chiamato a tenere il passo delle prime della classe. E che potrebbe decidere il destino del tecnico dei friulani, in bilico dopo cinque sconfitte consecutive.

Pulisic marcatore in Udinese-Milan, Capitan America un anno fa fece doppietta

Il trequartista si è sbloccato dopo nove mesi nella partita contro il Lecce segnando un gran gol. È atteso a dare maggiore continuità in un inizio di stagione che lo ha visto giocare a singhiozzo fra piena forma da recuperare e turnover per i tanti impegni ravvicinati. Contro l'Udinese, lo statunitense è riuscito sempre a fare buone cose, in particolare nell'ultima partita giocata in Friuli dove nello 0-3 finale segnò una doppietta e servì l'assist per Fofana. In altre due partite ha offerto altrettanti passaggi decisivi.

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Rabiot marcatore in Udinese-Milan, il francese ha numeri da attaccante

Adrien Rabiot è il leader di questo Milan. Senza di lui Ruben Amorim avrebbe molti problemi in più. E lo si è capito sin dalla prima giornata, quando, tornato da pochi giorni a Milanello, è stato schierato a partita in corso servendo un assist e segnando un gol, garantendo ai rossoneri il successo sul campo del Torino. Le reti in campionato sono già 4, tre delle quali consecutive. È il miglior marcatore del Milan in questa Serie A ed è caldissimo.

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