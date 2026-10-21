Pronostico Bournemouth-Milan, occhio agli inglesi: in casa sono particolarmente prolifici

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Reduce da due successi consecutivi tra coppa e campionato, il Milan è chiamato a dare continuità al suo momento ed è atteso a un'inedita trasferta inglese. Il Bournemouth è alla sua prima partecipazione in una competizione europea ed è partito forte. Questa sfida tutta a tinte rossonere si gioca giovedì 22 ottobre al Vitality Stadium di Bournemouth alle ore 21 italiane.

Pronostico Bournemouth-Milan: OVER 2,5 1.68 info 1.72 info 1.72 info 1.72 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito info fino a 5.105 euro, con 5.000€ senza deposito info fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Pronostico Bournemouth-Milan, la sfida ai raggi X

Milan a corrente alternata in queste prime 9 uscite fra campionato ed Europa League. L'unico ko subito è arrivato in coppa, col pesante 0-2 a San Siro contro il Benfica. Per il resto sono arrivate 5 vittorie e 3 pareggi, tutti ottenuti fuori casa. Attacco che nelle ultime uscite si è mostrato prolifico: nelle ultime 4 partite sono stati segnati 11 gol segnati da 6 marcatori diversi. Diavolo che nell'ultima partita contro l'Atalanta ha dimostrato di sapere segnare anche nella prima ora di gioco: i tre gol sono arrivati entro il 58' mentre nelle gare precedenti partite sono arrivati 10 gol a cavallo tra il 61' e il 69'.

Bournemouth estremamente prolifico in casa: se si esclude la partita contro il Liverpool persa per 0-1, le cherries hanno segnato 11 reti nelle restanti 4 partite al Vitality Stadium. Notevole l'inizio in Europa League per la squadra allenata da Marco Rose: due vittorie in altrettante partite, andando a espugnare il campo della Real Sociedad e poi infliggendo in casa un netto 3-0 allo Sturm Graz.

Partita da gol? I bookmakers credono di sì. Le quote che prevedono entrambe le squadre a segno sono piuttosto basse, con un massimo di 1.61 contro il 2.25 di un eventuale partita da "no gol". Bookies che prevedono anche una partita da Over 2.5 tanto che questa eventualità è pagata 1.73 volte3 la posta giocata. Per l'Under 2.5 arriviamo invece a 2.10.

Bournemouth-Milan, le ultime notizie

Probabile stravolgimento rispetto alla formazione schierata contro l'Atalanta. Quindi Tomori che torna titolare, presumibilmente al posto di Mario Gila come braccetto destro. A centrocampo prevedibile il turno di riposo di Luka Modric con Jashari, positivo a Salisburgo, che potrebbe prendersi il suo posto in mediana. Possibile ritorno sulla trequarti di Loftus-Cheek e soprattutto Alphadjo Cisse mentre per il ruolo di punta centrale Amorim dovrebbe insistere su Gonçalo Ramos.

Per il Bournemouth è possibile che Marco Rose applichi un turnover moderato, considerando anche l'imminente impegno di Premier contro il Manchester United. Tra gli assenti più importanti Alex Scott e Junior Kroupi. Squadra che dovrebbe schierare il 4-2-3-1 con il brasiliano Evanilson come punta centrale. Per Di Gregorio si prospetta un'altra panchina, con Petrovic a difendere i pali delle cherries.

Pronostico Bournemouth-Milan, i precedenti

Primo confronto in partite ufficiali tra le due squadre. Si registra un'amichevole datata 3 settembre 2016, partita giocata per celebrare la carriera al Bournemouth della bandiera Warren Cummings. Nel'occasione vinse la squadra allora allenata da Vincenzo Montella per 1-2 grazie alle reti di Suso e Niang.

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