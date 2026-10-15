Salisburgo-Milan, quote marcatore

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Quinta trasferta in otto partite per il Milan, che va alla Red Bull Arena per sfidare un Salisburgo che in questo inizio stagione non ha mai perso in 15 partite, fra campionato, coppa nazionale ed Europa League, qualificazioni comprese. Rossoneri reduci da un deludente pareggio contro il Sassuolo che ha messo in evidenza le difficoltà di una squadra che non ha trovato ancora la sua via.

Goncalo Ramos marcatore in Salisburgo-Milan: il portoghese ha bisogno di sbloccarsi

Finestra internazionale che ha evidenziato tutte le migliori qualità di Gonçalo Ramos. Tre reti segnate più un assist e prestazioni di altissima qualità e dimostrare che può esistere un Portogallo senza Cristiano Ronaldo. E che Ramos, se adeguatamente servito, può essere davvero un centravanti prolifico. In maglia rossonera siamo fermi al gol al Venezia alla seconda giornata.

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Pulisic marcatore in Salisburgo-Milan, Capita America deve prendere per mano i rossoneri

Capitan America si è sbloccato poco prima della sosta internazionale: la rete, peraltro stupenda, segnata contro il Lecce poco prima della pausa nazionali ha interrotto un digiuno che durava da 9 mesi. Il ct degli USA, Mauricio Pochettino, lo ha dispensato dalle amichevoli oltreoceano permettendogli di allenarsi a Milanello per trovare la forma migliore. È pronto per tornare ad essere un protagonista anche in Europa.

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