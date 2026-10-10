Pronostico Sassuolo-Milan, l'ultima gioia al Mapei nel pomeriggio dello scudetto

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Dopo tre settimane, torna la Serie A col Milan atteso a una complicata trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Si gioca domenica al Mapei Stadium alle ore 18 e avremo le prime indicazioni sullo stato di salute dei rossoneri, dopo la finestra internazionale che ha impegnato ben 14 giocatori, alcuni di essi rivitalizzati come Gonçalo Ramos, autore di 3 reti in 4 partite con la nazionale portoghese. Ma anche Alphadjo Cisse, decisivo con l'U21 nella partita contro l'Armenia.

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Pronostico Sassuolo-Milan, la sfida ai raggi X

Milan che fino alla pausa ha tenuto un buon ruolino di marcia, risultando almeno in campionato ancora imbattuto: 3 vittorie e 2 pareggi. Una squadra che nelle prime 5 giornate ha evidenziato dei problemi a livello realizzativo nel primo tempo: solo Pulisic nella partita contro il Lecce ha trovato la rete nella prima frazione di gara. Milan che colpisce soprattutto a cavallo tra il 61' e il 69' dove ha segnato 7 delle 10 reti complessive. Buon inizio per il Sassuolo, con 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Le partite dei neroverdi fin qui sono state tutte da Over 2.5 e da "Goal". Ci si diverte soprattutto nel secondo tempo, per quel che riguarda la squadra di Aquilani: 14 reti su 18 nelle partite degli emiliani sono arrivate nei secondi 45'. Fattore campo che sta incidendo molto: le due vittorie sono arrivate al Mapei e le due sconfitte sono arrivate in trasferta.

Partita da gol? I bookies hanno le idee abbastanza chiare in merito e ritengono più probabile uno scenario con entrambe le squadre a segno, a giudicare dalla quota di 1.70. No goal che è quotato 2.05. Stesso discorso la questione Under/Over che segue il trend delle due squadre in queste prime cinque giornate, pertanto vediamo un Over 2.5 quotato fino a 1.73 mentre l'Under 2.5 sale fino a 2.10.

Sassuolo-Milan, le ultime notizie

Ruben Amorim in questa sosta nazionali ha perso due giocatori sulle fasce: la situazione Saelemaekers è peggio del previsto e il suo 2026 può considerarsi concluso. Stop anche per Estupinan, che come un anno fa si è fatto male con l'Ecuador. Recuperato Matteo Gabbia, lasciato in panchina nelle ultime tre partite tra campionato ed Europa League e ancora in attesa di giocare una gara da titolare.

Diversi gli assenti del Sassuolo, ben 7 (Boloca, Candè, Idzes, Konè, Pieragnolo, Volpato e Walukiewicz) ma il numero potrebbe crescere considerando le ultime notizie riguardanti Muric: il portiere bosniaco è da valutare dopo il problema fisico rimediato con la nazionale kosovara.

Pronostico Sassuolo-Milan, i precedenti

Confronto numero 27 tra le due squadre con 13 vittorie del Milan, 8 del Sassuolo e 5 pareggi. Rossoneri che non vincono al Mapei Stadiuim dal famigerato 22 maggio 2022, giorno in cui hanno vinto il 19° scudetto. Da allora due pareggi (0-0 e 3-3) e il più recente 2-0 per i neroverdi del 3 maggio, firmato Berardi e Laurienté.



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