Pronostico Portogallo-Danimarca, Ramos con la selezione è caldo: a segno nelle ultime 3

vedi letture

Con l'addio alla Nazionale di Cristiano Ronaldo, l'attaccante del Milan è diventato ormai il titolare a tutti gli effetti e già è stato decisivo nelle precedenti partite

Campionato fermo, occhi solo sulle partite delle Nazionali. Spazio alla UEFA Nations League con la fase a gironi che si avvia a concludersi. Non mancano i milanisti impegnati con le rispettive selezioni, tra cui Gonçalo Ramos che guiderà l'attacco del suo Portogallo campione in carica. I lusitani si presentano con un ruolino di marcia da schiacciasassi: 4 vittorie in 4 partite e qualificazione ai quarti di finale già acquisita. Contro la Danimarca basta un punto per avere la certezza aritmetica della vittoria del girone. Si gioca all'Estadio Municipal di Braga venerdì 14 novembre alle ore 20.45.

Pronostico Portogallo-Danimarca, quante volte Ramos troverà lo specchio della porta?

L'attaccante del Milan è stato l'osservato speciale di queste prime 11 giornate di Serie A essendo l'acquisto di gran lunga più caro della sessione estiva. Tuttavia il giocatore ha segnato solo due gol, di cui uno su rigore e ha una media di 2,4 tiri in porta a partita. Statistiche decisamente povere, comparate al prezzo del cartellino. Ma che vanno all'opposto di quello che il giocatore ha fatto vedere con la Nazionale: qui siamo a 3 reti in 4 partite e 2,8 la media di tiri a partita.

Pronostico RAMOS tiri in porta: ALMENO 2 1.90 info 1.80 info 1.80 info 1.82 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Ramos gol in Portogallo-Danimarca

14 reti in 31 partite per il Pistoleiro che viaggia alla media di un gol ogni 93' con la seleçao. Nella precedente finestra internazionale è stato il mattatore della squadra di Jorge Jesus, segnando nelle ultime tre partite e dimostrando di poter prendere le redini dell'attacco sostituendo dignitosamente Cristiano Ronaldo. E con l'addio ufficiale alla nazionale del fuoriclasse, il milanista ora è il titolare indiscusso.

Pronostico marcatore Portogallo-Danimarca: RAMOS 1.91 info 1.95 info 2.05 info 2.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse

- Quote Maggiorate Milan