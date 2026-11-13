Pronostico Portogallo-Danimarca, Ramos con la selezione è caldo: a segno nelle ultime 3
Campionato fermo, occhi solo sulle partite delle Nazionali. Spazio alla UEFA Nations League con la fase a gironi che si avvia a concludersi. Non mancano i milanisti impegnati con le rispettive selezioni, tra cui Gonçalo Ramos che guiderà l'attacco del suo Portogallo campione in carica. I lusitani si presentano con un ruolino di marcia da schiacciasassi: 4 vittorie in 4 partite e qualificazione ai quarti di finale già acquisita. Contro la Danimarca basta un punto per avere la certezza aritmetica della vittoria del girone. Si gioca all'Estadio Municipal di Braga venerdì 14 novembre alle ore 20.45.
Pronostico Portogallo-Danimarca, quante volte Ramos troverà lo specchio della porta?
L'attaccante del Milan è stato l'osservato speciale di queste prime 11 giornate di Serie A essendo l'acquisto di gran lunga più caro della sessione estiva. Tuttavia il giocatore ha segnato solo due gol, di cui uno su rigore e ha una media di 2,4 tiri in porta a partita. Statistiche decisamente povere, comparate al prezzo del cartellino. Ma che vanno all'opposto di quello che il giocatore ha fatto vedere con la Nazionale: qui siamo a 3 reti in 4 partite e 2,8 la media di tiri a partita.
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Ramos gol in Portogallo-Danimarca
14 reti in 31 partite per il Pistoleiro che viaggia alla media di un gol ogni 93' con la seleçao. Nella precedente finestra internazionale è stato il mattatore della squadra di Jorge Jesus, segnando nelle ultime tre partite e dimostrando di poter prendere le redini dell'attacco sostituendo dignitosamente Cristiano Ronaldo. E con l'addio ufficiale alla nazionale del fuoriclasse, il milanista ora è il titolare indiscusso.
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