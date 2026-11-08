Genoa-Milan, quote marcatore

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9 partite in 29 giorni, si chiude a Genova il tour de force del Milan da sosta nazionale a sosta nazionale. Serve dare continuità alla vittoria nel derby, la cabala gioca in favore dei rossoneri ma attenzione allo stato di forma del Grifone che ha vinto le ultime tre partite, infilando una striscia seconda solo a quelle di Como e Lazio. Si gioca oggi pomeriggio alle 15,

Pulisic marcatore in Genoa-Milan, Capitan America è tornato ad alti livelli

Il trequartista è tornato ai suoi livelli e sta dando continuità a una serie di buone prestazioni condite dal gol. Siamo già a 3 centri stagionali, l'ultimo dei quali nel derby. Amorim lo sta centellinando in Europa ma in campionato la sua titolarità non si discute. Il suo bilancio contro il Genoa è di un gol, nel successo del 7 ottobre 2023 (quello finito con Giroud in porta) e due assist. Capitan America è inevitabilmente uno dei principali nomi da tenere d'occhio.

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Ramos marcatore in Genoa-Milan, il portoghese è chiamato a sbloccarsi

Tre gol stagionali, uno dei quali su calcio di rigore per Gonçalo Ramos che è inevitabilmente uno dei giocatori più discussi della Serie A. Pesano i 73 milioni spesi fin qui dal Milan che stanno probabilmente incidendo anche sul rendimento. Per Amorim resta un giocatore insostituibile e col Portogallo ha fatto vedere che è anche un abile realizzatore, se messo nelle condizioni di farlo. A Genova una nuova occasione per svoltare la propria stagione.

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