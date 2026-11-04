Pronostico Milan-Ferencvaros, inedito d'Europa. Gli ungheresi non perdono da 3 mesi

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Il successo nel derby ha rivitalizzato un Milan ora consapevole della sua forza. Ora serve dare continuità e la partita contro il Ferencvaros è l'occasione per dimostrare che la stracittadina è stata il punto di svolta della stagione. Dopo le sconfitte contro Benfica e Bournemouth il margine di errore in Europa League si è assottigliato. Appuntamento a San Siro, giovedì 5 novembre, alle ore 18.45.

Pronostico Milan-Ferencvaros: NO GOAL 1.88 info 1.85 info 1.86 info 1.95 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE info fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Pronostico Milan-Ferencvaros, la sfida ai raggi X

Milan a due facce, quello di questi primi mesi. Discreto il cammino in campionato sebbene nell'ultimo turno la squadra ha battuto l'Inter e riaperto la corsa al titolo, decisamente più ballerino quello in Europa League dove è arrivata una grande notte a Salisburgo a spezzare le delusioni patite contro Benfica e Bournemouth. Il bilancio delle 6 partite giocate in casa, contando tutte le competizioni, parla di 4 vittorie e 2 sconfitte. E in 5 di queste 6 occasioni la squadra ha segnato almeno due reti.

Ferencvaros già ampiamente rodato e che ha sulle gambe 24 partite. Di queste solo una volta la squadra di Balasz Borbely ha perso ed è successo più di 3 mesi fa, alla prima di campionato. Altro dato da mettere in risalto: delle 24 partite giocate solo una volta la squadra non è andata a segno, anche qui tre mesi fa. Notevole il percorso europeo, iniziato a luglio: la squadra ha superato 4 turni preliminari per arrivare alla League Phase, dove ha vinto 3 partite su 3, con una media di 3 gol a partita. Delle 36 partecipanti, solo il Benfica ha fatto più reti degli ungheresi.

Partita da gol? Non si sposta l'ago della bilancia dei bookies, tanto che la quota 1.91 è quella massima sia per il "gol" che per il "no gol". Diverso il discorso Under/Over dove la situazione è abbastanza delineata. Per i bookmakers è altamente probabile una partita con più di 2.5 gol tanto che la quota massima raggiunge l'1.50. Per l'Under 2.5 invece ci assestiamo a 2 volte e mezzo la puntata.

Milan-Ferencvaros, le ultime notizie

Amorim deve fare i conti con squalifiche e infortuni. Non ci sarà Mike Maignan, espulso a Bournemouth. Chance per il giovane Lorenzo Torriani tra i pali. In difesa potrebbe fare il suo ritorno uno fra Estupinan e Bartesaghi a sinistra. Consueto riposo per Modric, con Jashari al suo posto, probabile l'impiego dal 1' di Hutchinson e Cisse davanti e attenzione a Camarda in attacco e Comotto a centrocampo che potrebbero far rifiatare Ramos e Rabiot.

Squadra al completo per il Ferencvaros che si affida al 4-2-3-1. Dubbio sul centravanti, che nelle tre partite fin qui giocate in Europa League ha sempre ruotato: Bagi, Lisztes o Yusuf. A centrocampo c'è una vecchia conoscenza del calcio italiano: Adam Nagy, ex Bologna, Pisa e Spezia.

Pronostico Milan-Ferencvaros, i precedenti

Primo confronto fra le due squadre. Nel corso della sua storia il Ferencvaros ha incrociato diverse italiane in competizioni UEFA: Juventus, Bologna, Roma, Inter e Fiorentina. Con questi ultimi il confronto più recente, in Conference League 2023/24, con due pareggi. Il Milan ha affrontato solamente una squadra ungherese in una competizione UEFA, ossia il Gyor nella Coppa delle Coppe 1967/68.

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