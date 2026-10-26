Quote risultato esatto Milan Bologna

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Dopo due trasferte consecutive fra Europa League e campionato, il Milan torna a San Siro giocando per la 9ª giornata di Serie A: a Milano arriva il Bologna di Raffaele Palladino, rinfrancato dal successo sul campo del Cagliari. Si gioca mercoledì 28 ottobre alle ore 18.30.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan-Bologna, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan-Bologna.

Pronostico risultato esatto Milan-Bologna: 2-1 8.25 info 8.67 info 8.00 info 8.45 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 220 euro, con 20€ senza deposito info fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Prima di mostrati il secondo consiglio, condividiamo una selezione di mercati ad alto valore elaborati dalla nostra AI. Lo strumento incrocia le quote dei bookmaker con la probabilità statistica di ciascun esito: se un operatore sottostima un evento, la nostra piattaforma rileva un'opportunità a Valore Atteso Positivo (+EV) e la segnala in tempo reale.

Nella tabella EV CARDS che vedi di seguito troverai le migliori proposte in tempo reale sulla gara. Ma come si leggono queste statistiche? Ora te lo spiego:

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* Giocata consigliata: sulla sinistra, sotto le info sulla partita, trovi il consiglio dell'AI (vincente gara, marcatore, ammonito ecc);

* Probabilità e EV: sotto ci sono 3 dati, la probabilità AI indica la percentuale che il nostro algoritmo assegna a quel mercato; la probabilità implicita, invece, è la percentuale che tale esito si verifichi secondo il bookmaker; l'EV, infine, indica il ROI previsto stimato dalla nostra AI;

* Migliore Quota: subito sotto si trova la miglior quota presente sul mercato in quel momento sulla giocata consigliata;

* Trend: come ultimo dato troviamo la percentuale di successo della giocata consigliata negli ultimi 10 match, in percentuale.

Quote risultato esatto Milan Bologna, il più giocato

Tra i risultati esatti da prendere in considerazione per Milan-Bologna c'è il pareggio per 1-1 Risultato che tiene conto del valore delle due squadre e del momento che entrambe stanno attraversando. Perché se è pur vero che i rossoneri hanno vinto convincendo contro l'Udinese, faticano a trovare una certa continuità di risultati pur essendo ancora imbattuti in campionato. Ma soprattutto rischiano di influire le tante indisponibilitò, da Rabiot a Moreira, da Gila a Saelemaekers fino a Gabbia. Bologna che con il successo in trasferta nell'ultimo turno di campionato ha mostrato di essere in crescita.

Pronostico risultato esatto Milan Bologna: 1-1 7.90 info 7.10 info 7.10 info 7.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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