Bournemouth-Milan, quote marcatore

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Seconda trasferta consecutiva in Europa per il Milan, atteso a una delicata sfida a Bournemouth. La vittoria di Salisburgo ha rimesso in carreggiata la squadra di Ruben Amorim dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica e ora serve dare continuità contro un avversario che si trova già a punteggio pieno, superando Real Sociedad e Sturm Graz.

Omari Hutchinson marcatore in Bournemouth-Milan: l'aria inglese gli porterà il primo gol?

Arrivato a sorpresa il 31 agosto a completare la batteria dei trequartisti, Omari Hutchinson ha giocato fin qui con poca continuità e lo ha fatto prevalentemente in Europa League: 45' non brillanti contro il Benfica, mentre è andata meglio la seconda volta contro il Salisburgo, 90' nei quali ha fatto ammattire la difesa austriaca e servito un assist a Cisse. È stato anche vicino alla gioia personale e chissà che l'ex Nottingham Forest non ritrovi la vena proprio in terra d'Albione.

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Cisse marcatore in Bournemouth-Milan, la tripletta di Salisburgo lo ha fatto conoscere anche in Europa

Il trequartista ha conquistato Ruben Amorim sin dal precampionato: "Io amo Cisse" è stata la dichiarazione del tecnico portoghese che non si è fatto problemi a lanciarlo subito, venendo ripagato con cinque reti, contro Torino e Juventus, una più bella dell'altra. E soprattutto con la tripletta realizzata in 49' al Salisburgo, che ha fatto di lui il calciatore italiano più giovane a segnre tre reti in una singola partita di una competizione europea per club. Ha qualità e personalità, i difensori avversari devono imparare a conoscerlo a prendere le contromisure.

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