Pronostico Salisburgo-Milan, austriaci ancora imbattuti. Primo confronto in Europa League

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Dopo un mese, torna l'Europa League col Milan atteso a una reazione dopo il ko casalingo contro il Benfica all'esordio. Trasferta da prendere con le pinze, quella di Salisburgo. Si gioca giovedì alla Red Bull Arena alle ore 18.45 e avremo importanti indicazioni sullo stato di salute dei rossoneri, che hanno deluso le aspettative contro il Sassuolo, prima partita dopo la sosta internazionale.

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Pronostico Salisburgo-Milan, la sfida ai raggi X

Milan poco convincente in queste prime 7 uscite: 3 vittorie, altrettanti pareggi e una sconfitta, ottenuta quest'ultima proprio in Europa League. Attacco che fatica a sbloccarsi prima dell'ora di gioco: curiosamente, delle 11 reti realizzate, ben 10 sono arrivate dal 61' in avanti, con una concentrazione nella fascia 61'-69'. Rossoneri che hanno già giocato 4 volte in trasferta, vincendo una volta e pareggiando 3.

Buon inizio per il Salisburgo, che dopo 15 partite ufficiali non ha ancora perso. Secondo in classifica in Bundesliga austriaca pur essendo l'unica del torneo ad essere imbattuta dopo 8 giornate. Ottimo cammino nelle altre competizioni: 2 vittorie in Coppa d'Austria, 3 vittorie e un pari nelle qualificazioni all'Europa League e vittoria all'esordio nel torneo vero e proprio, espugnando il campo del Levski Sofia per 0-1. Ottima fin qui la tenuta difensiva con sole 8 reti incassate e 9 clean sheet.



Partita da gol? I bookies hanno le idee abbastanza chiare in merito e ritengono più probabile uno scenario con entrambe le squadre a segno, a giudicare dalla quota di 1.57. No goal che è quotato 2.35. Stesso discorso la questione Under/Over che segue il trend delle due squadre in queste prime cinque giornate, pertanto vediamo un Over 2.5 quotato fino a 1.62 mentre l'Under 2.5 sale fino a 2.33.

Salisburgo-Milan, le ultime notizie

Ruben Amorim perde per tutto il 2026 ben due giocatori: Alexis Saelemaekers e Matteo Gabbia. Il belga è stato sottoposto a intervento chirurgico e i tempi di recupero sono stimati in 5-6 mesi. Per il centrale difensivo non è ancora stato deciso se optare per la terapia conservativa o l'operazione, dopo la lesione al flessore della coscia sinistra rimediata nella partita contro il Sassuolo.

Diversi gli assenti del Salisburgo, su tutti il capitano Nikolas Veratschng e il mediano Soumaila Diabaté.

Pronostico Salisburgo-Milan, i precedenti

Confronto numero 5 tra le due squadre con 3 vittorie del Milan e un pareggio, tutti in Champions League. L'unica volta in cui i rossoneri non l'hanno spuntata risale al settembre 2022, 1-1 nella fase a gironi con reti di Okafor (allora al Salisburgo) e Saelemaekers. L'altro precedente in terra austriaca fu vinto dal Milan nel dicembre 1994 con gol di Daniele Massaro che permise al Diavolo di accedere ai quarti di finale.



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