Olympiacos-Milan, quote marcatore

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Dopo il brillante successo contro il Frosinone, il Milan si tuffa in Europa dove c'è una qualificazione ai playoff da conquistare. Stasera alle 18.45, al Pireo, i rossoneri giocheranno contro l'Olympiacos in una trasferta che sulla carta è la più complicata del calendario europeo del Diavolo. E come se non bastasse, la squadra ellenica sta andando a ritmi alti, imbattuta da 12 partite e con un solo gol al passivo nel torneo.

Cisse marcatore in Olympiacos-Milan, il capocannoniere vicino alla doppia cifra

Alphadjo Cissé è senza dubbio uno degli uomini più in forma. L'ex Catanzaro, con nove reti realizzate dall'inizio della stagione, è il miglior marcatore della squadra. Nelle ultime due gare di Serie A ha trovato il gol mentre in Europa l'unica gioia è arrivata grazie alle sue prodezze, ben 3 nella trasferta di Salisburgo che lo ha portato a diventare l'italiano più giovane a portarsi a casa il pallone in una competizione europea per club.

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Pulisic marcatore in Olympiacos-Milan, l'esperienza internazionale dell'americano può fare la differenza

Cinque reti segnate dall'inizio della stagione, un gol ogni 151' di media. Capitan America è tornato, dopo l'appannamento della prima parte del 2026. In campionato sta facendo la differenza, giocando da titolare. Al contrario che in Europa dove è sempre subentrato. Contro l'Olympiacos è possibile che Amorim decida di puntare inizialmente su di lui, considerando come in una gara simile servano giocatori di esperienza internazionale. E Pulisic in Europa sa come colpire, per lui sono 14 le reti segnate.

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