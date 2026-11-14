Pronostico Belgio-Italia, Moreira cerca il primo gol con i Diavoli rossi. Occhio a Cisse

vedi letture

L'esterno d'attacco e il trequartista sono le due più belle realtà del Milan di questa prima parte di stagione. E puntano a essere protagonisti anche in Nazionale

Si chiude la fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27. Gli azzurri finiscono da dove avevano iniziato, ossia contro il Belgio. C'è uno 0-2 da vendicare in quello che fu un esordio schock per il nuovo gruppo allenato da Roberto Mancini. Diego Moreira e Alphadjo Cisse sono i milanisti presenti, mentre non c'è Koni De Winter, che ha rifiutato la chiamata del ct Mark van Bommel. Si gioca allo stadio "Re Baldovino" di Bruxelles domenica 15 novembre alle ore 20.45.

Pronostico Belgio-Italia, Cisse letale in trasferta col Milan. Lo sarà anche in azzurro?

8 reti nelle sue prime 13 partite con la maglia del Milan sono più che sufficienti per meritarsi la convocazione in Nazionale maggiore. Questo dopo aver condotto l'U21 alla fase finale degli Europei di categoria. Mancini vuole testarlo in Nations League e il trequartista ha la sfacciataggine tipica dei 20 anni. In rossonero si è distinto soprattutto per i gol fuoricasa, ben 6 su 8: occhio quindi alla sfida del "Re Baldovino".

Pronostico marcatore Belgio-Italia: CISSE 3.80 info 4.00 info 3.90 info 3.95 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Diego Moreira gol in Belgio-Italia

Per il giocatore parlano i numeri: 10 presenze, 3 reti e 4 assist col Milan. Media di un gol ogni 160' e parliamo di un giocatore che è al suo primo anno in Italia. Il Belgio deve ancora ammirarlo realmente: ha esordito con la selezione maggiore un anno fa, ha raccolto complessivamente 7 presenze e col nuovo corso targato Van Bommel è diventato titolare. Nell'ultima sosta sono state 3 le gare giocate dall'inizio. Gli manca solo la gioia personale.

Scommesse marcatore Belgio-Italia: MOREIRA 4.00 info 4.60 info 4.28 info 4.40 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse

- Quote Maggiorate Milan