Pronostico Belgio-Italia, Moreira cerca il primo gol con i Diavoli rossi. Occhio a Cisse
Si chiude la fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27. Gli azzurri finiscono da dove avevano iniziato, ossia contro il Belgio. C'è uno 0-2 da vendicare in quello che fu un esordio schock per il nuovo gruppo allenato da Roberto Mancini. Diego Moreira e Alphadjo Cisse sono i milanisti presenti, mentre non c'è Koni De Winter, che ha rifiutato la chiamata del ct Mark van Bommel. Si gioca allo stadio "Re Baldovino" di Bruxelles domenica 15 novembre alle ore 20.45.
Pronostico Belgio-Italia, Cisse letale in trasferta col Milan. Lo sarà anche in azzurro?
8 reti nelle sue prime 13 partite con la maglia del Milan sono più che sufficienti per meritarsi la convocazione in Nazionale maggiore. Questo dopo aver condotto l'U21 alla fase finale degli Europei di categoria. Mancini vuole testarlo in Nations League e il trequartista ha la sfacciataggine tipica dei 20 anni. In rossonero si è distinto soprattutto per i gol fuoricasa, ben 6 su 8: occhio quindi alla sfida del "Re Baldovino".
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Diego Moreira gol in Belgio-Italia
Per il giocatore parlano i numeri: 10 presenze, 3 reti e 4 assist col Milan. Media di un gol ogni 160' e parliamo di un giocatore che è al suo primo anno in Italia. Il Belgio deve ancora ammirarlo realmente: ha esordito con la selezione maggiore un anno fa, ha raccolto complessivamente 7 presenze e col nuovo corso targato Van Bommel è diventato titolare. Nell'ultima sosta sono state 3 le gare giocate dall'inizio. Gli manca solo la gioia personale.
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