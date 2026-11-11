Pronostico Italia-Francia, Cisse scalpita. Rabiot, due anni fa a San Siro fu doppietta
UEFA Nations League che si proietta alla quarta giornata con un classico del calcio europeo e Mondiale: Italia-Francia. Dopo l'ottimo pareggio di Saint-Denis, gli azzurri possono far valere il fattore campo. Occhio ai bleus che vincendo potrebbero già chiudere il discorso qualificazione e fanno leva su un gruppo dal talento infinito. Milan che ha tre rappresentanti con la novità Alphadjo Cisse che si aggiunge alle colonne francesi Mike Maignan e Adrien Rabiot. Si gioca a San Siro il 12 novembre alle ore 20:45.
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Alphadjo Cisse gol in Italia-Francia, il classe 2006 scalpita per l'esordio
8 reti nelle sue prime 13 partite con la maglia del Milan sono più che sufficienti per meritarsi la convocazione in Nazionale maggiore. Questo dopo aver condotto l'U21 alla fase finale degli Europei di categoria. Mancini vuole testarlo in Nations League e il trequartista ha la possibilità di fare il suo esordio in azzurro nel suo stadio. Come andrà? Il ragazzo ha personalità da vendere e vederlo a segno già alla prima partita è un'ipotesi tutt'altro che remota.
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Pronostico Italia-Francia, Maignan può confermarsi pararigori
Il portiere del Milan resta titolare indiscusso anche con il nuovo commissario tecnico. 13 partite consecutive da titolare, prima del riposo nell'ultima partita contro il Belgio: le statistiche dicono che è riuscito a neutralizzare il 30% delle esecuzioni dal dischetto. L'ultima prodezza proprio ai Mondiali, sul norvegese Strand Larsen.
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Rabiot gol in Italia-Francia, due anni fa fece doppietta proprio a San Siro
Punto fermo per Didier Deschamps, lo è anche per Zinedine Zidane. È reduce da un Mondiale dove ha giocato 7 partite su 8, riposando solo contro la Norvegia a qualificazione acquisita. Gli è mancato il gol, l'ultimo realizzato risale a ottobre 2025 in una partita di qualificazione contro l'Azerbaigian. Contro l'Italia invece ha segnato l'unica doppietta in Nazionale, proprio in Nations League, nella partita vinta dalla Francia per 1-3 a San Siro il 17 novembre 2024.
Il giocatore è caldo e lo ha dimostrato in questo inizio di campionato con il Milan dove è il centrocampista più prolifico della Serie A (assieme a Calò del Frosinone) con 5 reti. E nelle quote Italia-Francia la possibilità che sia proprio lui a segnare è offerta a circa quota 6,00.
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