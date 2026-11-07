Pronostico Genoa-Milan, da otto anni a Marassi le partite sono a senso unico

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Chiudere in bellezza, prima della sosta nazionali è l'imperativo che si è dato il Milan che chiuderà in trasferta contro il Genoa un tour de force di 9 partite in 29 giorni. Trasferta insidiosa, con la squadra di Daniele De Rossi che ha vinto le ultime tre partite tirandosi fuori da una situazione complicata. Si gioca domenica 8 novembre al Luigi Ferraris di Genova alle ore 15.

Pronostico Genoa-Milan: GOAL 1.90 info 1.87 info 1.85 info 1.93 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 220 euro, con 20€ senza deposito info fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Pronostico Genoa-Milan, la sfida ai raggi X

Milan a corrente alternata in queste prime 10 uscite in campionato, ma il successo nell'ultimo turno nel derby ha dato una scossa che può essere decisiva. Squadra ancora imbattuta in trasferta: in 5 partite sono arrivate 2 vittorie e 3 pareggi, con i rossoneri che hanno sempre segnato almeno un gol mentre hanno mantenuto solo una volta la porta inviolata, nell'ultima gara fuori casa dove il Diavolo ha espugnato Udine con un convincente 0-2. Reti fin qui tutte pervenute da centrocampo e trequarti, con Cisse, Rabiot e Moreira autori di 2 reti a testa, più una per Pulisic e Hutchinson. Ancora a secco il centravanti Ramos, che lontano da San Siro ha segnato in Europa League, a Salisburgo, ma mai in campionato.

Genoa in ripresa grazie ai tre successi consecutivi che hanno rialzato classifica, umore e saldato la panchina di Daniele De Rossi. Solo Como e Lazio hanno una serie vittorie in campionato migliore. Allargando il quadro, il Grifone ha vinto 4 delle ultime 5 partite. E il fattore campo sta facendo tutta la differenza considerando che di questi successi, ben 3 sono arrivati a Marassi. Difesa diventata più solida: nelle ultime due gare interne la squadra non ha incassato reti. L'ultima squadra a fermare il Grifone a Genova è stato il Frosinone il 12 settembre (1-1), l'ultima a sbancare il Ferraris il Como il 4 settembre (1-4). Genoa che, esclusa la gara d'esordio contro il Napoli del 22 agosto, ha poi sempre segnato almeno un gol nelle successive 5 partite interne.

Partita da gol? I bookmakers non si sbilanciano. Quote simili per i due scenari, con l'opzione "gol" che si spinge fino a 1.95 mentre il più prevedibile "no goal" si ferma a 1.85 volte la puntata. Bookies che prevedono anche una partita da Under 2.5 tanto che questa eventualità è pagata fino a un massimo di 1.74. Per l'Under 2.5 arriviamo invece a 2.10 volte la giocata.

Genoa-Milan, le ultime notizie

Dopo il turnover contro il Ferencvaros, Amorim conta sui giocatori più impiegati fin qui in campionato, con Modric in mediana, Ramos di punta e Pulisic a supporto. Indisponibili per tutto il 2026 Chukwueze, Saelemaekers e Gabbia mentre si punta a recuperare dopo la sosta nazionali Loftus-Cheek e Tomori.

Per l'Genoa alcuni giocatori da valutare, come Ellertson che aveva deciso la partita contro il Venezia. Può riprendersi una maglia da titolare Tommaso Baldanzi, fra i migliori in campo nel successo contro la Juve e poi tenuto a riposo nella trasferta di Lecce.

Pronostico Genoa-Milan, i precedenti

Confronto numero 157 tra le due squadre, bilancio ampiamente in favore del Milan che ha vinto 71 volte contro le 37 del Genoa. Sono 48 i pareggi. Limitandoci alle sfide giocate a Genova, da oltre 8 anni sono a senso unico: 7 vittorie del Milan e un pari, 2-2, datato 16 dicembre 2020. Da allora 4 vittorie consecutive del Diavolo. Per risalire all'ultima gioia del Grifone bisogna arrivare all'ottobre 2010 quando l'allora squadra di Ivan Juric vinceva 3-0 contro gli uomini di Vincenzo Montella.

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