Quote risultato esatto Milan Inter
Non poteva arrivare in un momento peggiore il derby, per il Milan. I rossoneri sono reduci da un brutto ko interno contro il Bologna, il primo in campionato e sono stati sollevati molti dubbi sulla tenuta di una squadra che non riesce a trovare continuità non solo nel corso della stagione ma anche all'interno dei 90 minuti. Ma anche nella storia recente abbiamo assistito a un Diavolo ferito prima della stracittadina e alla fine vincente. Si gioca sabato 31 ottobre alle ore 20.45.
Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan-Inter, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan-Inter.
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|fino a 300 euro, con 250€ senza deposito
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|fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE
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|fino a 220 euro, con 20€ senza deposito
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|fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito
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Quote risultato esatto Milan Inter, il più giocato
Tra i risultati esatti da prendere in considerazione per Milan-Inter c'è il pareggio per 1-1. Risultato che, rispetto ad altre partite, tiene meno conto del valore delle due squadre e del momento che entrambe stanno attraversando considerando come, storicamente, il derby sia una partita a sé e fuori dalle logiche. Perché se è pur vero che i rossoneri sono dietro in classifica e in un continuo saliscendi di risultati, sono riusciti a sorprendere i cugini anche nel momento più inaspettato, soprattutto nelle ultime due stagioni.
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