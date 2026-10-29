Quote risultato esatto Milan Inter

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Non poteva arrivare in un momento peggiore il derby, per il Milan. I rossoneri sono reduci da un brutto ko interno contro il Bologna, il primo in campionato e sono stati sollevati molti dubbi sulla tenuta di una squadra che non riesce a trovare continuità non solo nel corso della stagione ma anche all'interno dei 90 minuti. Ma anche nella storia recente abbiamo assistito a un Diavolo ferito prima della stracittadina e alla fine vincente. Si gioca sabato 31 ottobre alle ore 20.45.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan-Inter, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan-Inter.

Pronostico risultato esatto Milan-Inter: 1-0 15.00 info 14.00 info 14.69 info 14.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE info fino a 220 euro, con 20€ senza deposito info fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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Quote risultato esatto Milan Inter, il più giocato

Tra i risultati esatti da prendere in considerazione per Milan-Inter c'è il pareggio per 1-1. Risultato che, rispetto ad altre partite, tiene meno conto del valore delle due squadre e del momento che entrambe stanno attraversando considerando come, storicamente, il derby sia una partita a sé e fuori dalle logiche. Perché se è pur vero che i rossoneri sono dietro in classifica e in un continuo saliscendi di risultati, sono riusciti a sorprendere i cugini anche nel momento più inaspettato, soprattutto nelle ultime due stagioni.

Pronostico risultato esatto Milan Inter: 1-1 7.40 info 6.50 info 6.70 info 6.75 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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