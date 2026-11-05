Milan-Ferencvaros, quote marcatore

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Niente più passi falsi. Il Milan, dopo aver perso 2 partite su 3 in Europa League deve vincere a tutti i costi contro il Ferencvaros, per cercare di arrivare tra le prime otto in classifica ed evitare un turno extra a febbraio. Attenzione agli ungheresi che hanno vinto fin qui tutte le partite della League Phase. Appuntamento alle 18.45 a San Siro.

Cisse marcatore in Milan-Ferencvaros, il trequartista è la più bella sorpresa dei rossoneri

7 reti segnate in 11 partite, media di un gol ogni 79'. Alphadjo Cisse è la ventata di freschezza in un Milan in trasformazione. L'unico successo raccolto dai rossoneri in Europa League lo ha visto come grande protagonista: la sua tripletta a Salisburgo lo ha resto l'italiano più giovane a portarsi a casa il pallone in una competizione europea. Contro il Ferencvaros è probabile vederlo dal primo minuto, i suoi inserimenti dalla trequarti hanno fin qui fatto malissimo.

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Camarda marcatore in Milan-Ferencvaros, una nuova grande chance per il classe 2008

Sprecata l'occasione contro il Salisburgo, Francesco Camarda è finito in panchina a Bournemouth. Soli 96 minuti giocati fin qui e zero reti. Di questi tempi, due anni fa, faceva il suo esordio europeo nella sfida contro il Brugge. Il suo gol fece esplodere San Siro. Rete poi annullata per fuorigioco. Da allora il talento cerca ancora il primo centro con la prima squadra del Milan. Che sia questa la grande notte?

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