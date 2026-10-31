Milan-Inter, quote marcatore

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Tornare in campo per dimenticare l'ultimo ko, il Milan è chiamato a rialzarsi dopo il 2-4 subito contro il Bologna nel derby. Tutto questo con diverse assenze. Ma la stracittadina ci insegna che tutto può succedere, anche che la squadra che si presenta nelle peggiori condizioni possa vincere. Appuntamento alle 20.45 a San Siro.

Pulisic marcatore in Milan-Inter, il trequartista è la più bella sorpresa dei rossoneri

Decima partita per Capitan America contro l'Inter, tutte con la maglia del Milan. E tre reti all'attivo. E se segna nella stracittadina i rossoneri vincono sempre: l'ultima volta lo scorso novembre. Ha giocato solo uno spezzone di partita contro il Bologna proprio per essere pronto per questa occasione. Amorim ripone in lui grande speranze per uscire da un momenti difficile.

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Ramos marcatore in Milan-Inter, il portoghese è il punto fermo dell'attacco

Gonçalo Ramos convive da inizio stagione col peso dei 74 milioni spesi. Pur giocando con continuità ha messo a referto appena 3 reti in 10 partite. Una a Salisburgo in Europa League, le altre due a San Siro contro Venezia e Atalanta. Nell'ultima partita contro il Bologna una delle sue peggiori prestazioni: 0 tiri, 0 assist. Il derby è la partita perfetta per ribaltare la situazione, sua e del Milan. Che sia l'occasione?

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