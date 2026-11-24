Quote risultato esatto Olympiacos Milan
Il Milan ha rialzato la testa in Serie A vincendo la terza partita consecutiva. Diverso il cammino in Europa League dove i margini d'errore si sono azzerati, dopo la figuraccia contro il Ferencvaros. Al Pireo si gioca contro l'Olympiacos, è necessario fare punti per sperare di entrare quanto meno ai playoff. Trasferta complicata e un precedente, quello del 2018, che chiede vendetta. Riusciranno i rossoneri a rialzarsi?
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Quote risultato esatto Olympiacos Milan, il più giocato
Tra i risultati esatti da prendere in considerazione per Olympiacos-Milan c'è il pareggio per 1-1. Risultato che tiene conto del valore delle due squadre, del fattore campo e dello stato di forma: il cammino dei rossoneri in Europa è fin qui zoppicante, al contrario dei greci che vantano già 10 punti e ambiscono a finire tra le prime 8. Occhio allo stato di forma degli ellenici, imbattuti da 12 gare in tutte le competizioni.
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