Milan-Frosinone, quote marcatore

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Archiviata la sosta per le nazionali, il Milan si prepara a tornare in campo con l'obiettivo di dare continuità ai risultati e alle buone prestazioni mostrate prima della pausa. Stasera alle 18:00, a San Siro, i rossoneri ospiteranno il Frosinone di Alvini, una delle squadre rivelazione di questa prima parte di stagione.

Cisse marcatore in Milan-Frosinone, il capocannoniere non vuole fermarsi

Alphadjo Cissé è senza dubbio uno degli uomini più in forma. L'ex Catanzaro, con otto reti realizzate dall'inizio della stagione, è il miglior marcatore della squadra. Nelle ultime due gare di Serie A giocate da titolare ha trovato il gol tre volte, con una rete contro il Genoa e una doppietta contro il Bologna. Contro il Frosinone sembrava destinato alla panchina, ma il viaggio transoceanico di Pulisic potrebbe offrirgli una nuova chance dal primo minuto.

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Ramos marcatore in Milan-Frosinone, il portoghese è chiamato a sbloccarsi

Tre gol stagionali, uno dei quali su calcio di rigore per Gonçalo Ramos che è inevitabilmente uno dei giocatori più discussi della Serie A. Pesano i 73 milioni spesi fin qui dal Milan che stanno probabilmente incidendo anche sul rendimento. Per Amorim resta un giocatore insostituibile e col Portogallo ha fatto vedere che è anche un abile realizzatore, se messo nelle condizioni di farlo. Domenica a San Siro avrà una nuova occasione per svoltare la propria stagione.

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