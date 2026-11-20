Quote risultato esatto Milan Frosinone

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Archiviata la pausa per le nazionali, il Milan torna a concentrarsi sul campionato in vista della dodicesima giornata di Serie A. I rossoneri scenderanno in campo domenica alle 18:00 a San Siro, dove ospiteranno il Frosinone, una delle sorprese più positive di questa prima parte di stagione. I ciociari arrivano però all'appuntamento dopo l'inaspettato passo falso contro il Cagliari nell'ultimo turno.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Genoa-Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Genoa-Milan.

Pronostico risultato esatto Milan-Frosinone: 1-0 13.00 info 13.76 info 13.00 info 13.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 220 euro, con 20€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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Quote risultato esatto Milan Frosinone, il più giocato

Tra i risultati esatti da prendere in considerazione per Milan-Frosinone c'è il successo dei rossoneri per 2-1. Si tratta dell'esito che ha raccolto il maggior numero di preferenze tra gli scommettitori, probabilmente anche alla luce dei numeri fatti registrare dalle due squadre nelle ultime uscite.

Il Milan ha infatti conquistato quattro vittorie nelle ultime cinque partite di campionato disputate a San Siro, ma ha anche evidenziato qualche fragilità difensiva, incassando 7 reti nello stesso periodo. Dall'altra parte, il Frosinone ha sorpreso per il rendimento casalingo, senza però riuscire a replicare gli stessi risultati in trasferta: appena due i punti raccolti nelle ultime quattro gare lontano dallo Stirpe. Un andamento che può aver contribuito a indirizzare le preferenze verso una vittoria dei padroni di casa, con entrambe le squadre a segno.

Pronostico risultato esatto Milan Frosinone: 2-1 8.40 info 8.50 info 8.40 info 8.45 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.



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