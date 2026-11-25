Pronostico Olympiacos-Milan, c'è il 2018 da vendicare. Difesa greca, la migliore d'Europa League

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Reduce da due successi consecutivi in campionato, il Milan è chiamato a dare continuità al suo momento ed è atteso a una complicata trasferta greca. L'Olympiacos è lanciato verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale e in casa fa veramente paura, basti ricordare il 3-1 con cui gli ellenici estromisero nel 2018 il Diavolo dai gironi proprio di Europa League. Si gioca giovedì 26 ottobre al "Giorgios Karaiskakis" del Pireo ore 18.45 italiane.

Pronostico Olympiacos-Milan: GOAL 1.65 info 1.60 info 1.63 info 1.63 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 2.003 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 220 euro, con 20€ senza deposito info fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Pronostico Olympiacos-Milan, la sfida ai raggi X

Milan a due facce: bene in campionato, malissimo in Europa League. Un solo successo in Europa, a Salisburgo, nel mezzo di 3 sconfitte rovinose. In particolare pesa il ko a San Siro contro il Ferencvaros, che rende la posizione del Diavolo precaria. Squadra che in Europa League ha evidenziato enormi problemi dal punto di vista realizzativo, restando all'asciutto per tre volte su quattro occasioni.

Olympiacos che sta mostrando un pragmatismo notevole: sono bastate 4 reti all'attivo per ottenere 10 punti in Europa League. Ottimo il pacchetto arretrato, un solo gol subito che fa dell'Olympiacos la miglior difesa del torneo al pari del Bayer Leverkusen. Allargando il discorso a tutti i tornei, gli ellenici godono di un ottimo momento di forma: 12 partite consecutive senza sconfitte nelle quali sono arrivate 10 vittorie e 2 pareggi. Con 8 clean sheet.

Partita da gol? I bookmakers credono di sì. Le quote che prevedono entrambe le squadre a segno sono piuttosto basse, con un massimo di 1.67 contro il 2.20 di un eventuale partita da "no gol". Bookies che prevedono anche una partita da Over 2.5 tanto che questa eventualità è pagata 1.80. Per l'Under 2.5 arriviamo invece a 2 volte la puntata.

Olympiacos-Milan, le ultime notizie

Rispetto le precedenti quattro uscite europee, Ruben Amorim non dovrebbe operare un turnover massiccio. Non c'è più tempo per sperimentare, quindi gli unici avvicendamenti saranno fatti per necessità: come nel caso di Modric, che ha giocato 90 minuti contro il Frosinone e lascerà presumibilmente spazio a Jashari. Punto interrogativo su Rabiot mentre il tridente Moreira-Pulisic-Ramos va verso la conferma.

Il tecnico dell'Olympiacos, Imanol Alguacil deve fare i conti con alcune indisponibilità: su tutte quella di El Kaabi davanti, oltre ai trequartisti Yzici e Chiquinho. Si va verso il 4-2-3-1 con alcuni dubbi da sciogliere, compreso quello che riguarda il nostro Lorenzo Pirola, in ballottaggio con Carmo per giocare al centro della difesa. Occhio a Leon Bailey che scalpita per giocare sulla fascia destra d'attacco.

Pronostico Olympiacos-Milan, i precedenti

Quinto confronto in partite ufficiali tra le due squadre. Milan vincente in due occasioni, entrambe a San Siro mentre in Grecia i rossoneri non sono mai risuciti a vincere, pareggiando 2-2 nel 1959 e subendo un pesante 3-1 nel 2018, partita decisiva della fase a gironi di Europa League che estromise la squadra allora allenata da Rino Gattuso. Imanol Alguacil e Ruben Amorim si sono già incrociati in Europa, nel marzo 2025 quando erano alla guida di Real Sociedad e Manchester United: il doppio confronto, valido per gli ottavi di finale di Europa League, vide il portoghese avere la meglio.

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