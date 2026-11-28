Quote risultato esatto Cagliari Milan

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Archiviata l'Europa League, il Milan si tuffa sul campionato per chiudere la 13ª giornata di Serie A. Il primo lunedì stagionale per i rossoneri è in terra sarda, si va all'Unipol Domus contro un Cagliari non in grandissima forma ma che ha comunque vinto l'ultimo incontro casalingo. Si gioca il 30 novembre alle ore 20.45.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Cagliari-Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Cagliari-Milan.

Pronostico risultato esatto Cagliari-Milan: 0-1 6.85 info 6.85 info 6.80 info 7.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Prima di passare al secondo consiglio vogliamo offrirti una panoramica di consigli di valore generati dalla nostra Intelligenza Artificiale. Questo strumento analizza tutte le quote proposte dai bookmaker e per ciascuna di esse indica una probabilità che tale esito si verifichi durante il match. Quando un operatore sottostima le possibilità di verificarsi di un dato mercato scatta la "segnalazione" di Valore Atteso Positivo (+EV) e di conseguenza la nostra Intelligenza Artificiale segnala tali quote.

Nella tabella TOP TRENDS qui sotto troverai le migliori proposte in tempo reale sulla gara. Ma come si leggono queste statistiche? Ora te lo spiego:

* Dati evento: in primo piano trovi tutte le info su competizione, partita, data e orario;

* Giocata consigliata: sulla sinistra trovi il consiglio dell'AI (vincente gara, marcatore, ammonito ecc);

* Probabilità AI: sulla destra trovi la percentuale di successo che l'AI conferisce a quella giocata;

* Trend: in basso si trova invece il trend nelle ultime partite riguardo al mercato consigliato (in verde quando l'esito è stato vincente, in rosso quando è stato perdente).

Quote risultato esatto Cagliari Milan, il più giocato

Tra i risultati esatti da prendere in considerazione per Cagliari-Milan c'è il pareggio per 1-1. Un po' a sorpresa considerando il valore delle due squadre e il momento che entrambe stanno attraversando. Dall'altra parte può influire il fattore campo e la trasferta greca per il Milan, peraltro con diversi giocatori indisponibili.

Pronostico risultato esatto Cagliari-Milan: 1-1 7.00 info 7.50 info 7.50 info 6.80 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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