Milan-Atalanta, quote marcatore

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Il Milan torna a giocare a San Siro e sfida l'Atalanta, con entrambe le squadre reduci dal giovedì internazionale fra Europa e Conference League. Partita storicamente complicata per il Diavolo, che contro i nerazzurri ha vinto appena 3 delle ultime 15 partite giocate a San Siro. Entrambe sono chiamate a dare una scossa a un campionato fatto fin qui di troppi alti e bassi e ci aspettiamo soprattutto i gol.

Moreira marcatore in Milan-Atalanta, il belga è già il miglior marcatore della squadra

Il belga è arrivato con un fardello pesante, pagato 50 milioni di euro dal Milan e chiamato subito a giustificare tale spesa. In queste prime uscite sembra destinato ad avere un ruolo importante tra i rossoneri: soprattutto sulla sinistra appare imprendibile e sono già tre le reti segnate in questa stagione, che fanno di lui il massimo marcatore. Decisivo contro la Lazio, letale contro il Lecce, è chiamato a un'altra prova di qualità.

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Pavlovic marcatore in Milan-Atalanta, il serbo vuole festeggiare il rinnovo nel migliore dei modi

In settimana è arrivata la firma del contratto fino al 2031 per il difensore centrale, arrivato dal Salisburgo nell'estate del 2024. E quale migliore occasione per celebrare questo traguardo se non con un gol davanti al proprio pubblico? Pavlovic ci era peraltro già riuscito contro gli orobici nella partita dello scorso anno, sebbene fu una rete che non bastò a evitare una brutta sconfitta per 2-3. In cerca del primo sigillo stagionale, Pavlovic è uno dei giocatori da tenere d'occhio, soprattutto sugli sviluppi di calcio piazzato.

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