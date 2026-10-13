Quote risultato esatto Salisburgo Milan
Dopo il deludente pareggio contro il Sassuolo, il Milan di Ruben Amorim ha l'occasione per rialzare la testa: c'è il Salisburgo in Europa League, partita da vincere a tutti i costi dopo il ko all'esordio contro il Benfica. Aumentano le pressioni per il tecnico portoghese, che non ha ancora trovato la quadra. Amorim che dovrà inoltre rinunciare per diversi mesi a Saelemaekers e Gabbia.
Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Salisburgo-Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Salisburgo-Milan.
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|fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE
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|fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito
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|fino a 300 euro, con 250€ senza deposito
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|fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID
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Quote risultato esatto Salisburgo Milan, il più giocato
Tra i risultati esatti da prendere in considerazione per Salisburgo-Milan c'è il pareggio per 1-1. Risultato che si è già verificato tra le due squadre quando si sono affrontate in Champions League quattro anni fa, reti di Okafor per gli austriaci e Saelemaekers per i rossoneri. Salisburgo ancora imbattuto in stagione con 11 vittorie e 4 pareggi (due dei quali per 1-1) in 15 partite; Milan che ha pareggiato tre delle sette partite fin qui giocate, 2 delle quali per 1-1.
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