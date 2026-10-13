Quote risultato esatto Salisburgo Milan

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Dopo il deludente pareggio contro il Sassuolo, il Milan di Ruben Amorim ha l'occasione per rialzare la testa: c'è il Salisburgo in Europa League, partita da vincere a tutti i costi dopo il ko all'esordio contro il Benfica. Aumentano le pressioni per il tecnico portoghese, che non ha ancora trovato la quadra. Amorim che dovrà inoltre rinunciare per diversi mesi a Saelemaekers e Gabbia.



Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Salisburgo-Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Salisburgo-Milan.

Pronostico risultato esatto Sassuolo-Milan: 0-1 9.60 info 8.40 info 10.50 info 9.60 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE info fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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Quote risultato esatto Salisburgo Milan, il più giocato

Tra i risultati esatti da prendere in considerazione per Salisburgo-Milan c'è il pareggio per 1-1. Risultato che si è già verificato tra le due squadre quando si sono affrontate in Champions League quattro anni fa, reti di Okafor per gli austriaci e Saelemaekers per i rossoneri. Salisburgo ancora imbattuto in stagione con 11 vittorie e 4 pareggi (due dei quali per 1-1) in 15 partite; Milan che ha pareggiato tre delle sette partite fin qui giocate, 2 delle quali per 1-1.

Pronostico risultato esatto Sassuolo-Milan: 1-1 8.00 info 7.86 info 8.00 info 7.90 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.



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