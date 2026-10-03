Pronostico Portogallo-Norvegia, Ramos vuole colpire di nuovo prima di tornare al Milan
Si avvicina il campionato, intanto si gioca la quarta giornata della UEFA Nations League che chiude la finestra internazionale. Dopo il successo all'andata a Oslo, il Portogallo affronta nuovamente la Norvegia. Gli ochci dei tifosi milanisti sono tutti per Gonçalo Ramos, che proprio all'andata ha colpito. Si ripeterà davanti al proprio pubblico? Si gioca all'Estádio do Dragão di Porto domenica 4 ottobre alle ore 20.45.
Pronostico Portogallo-Norvegia, quante volte Ramos troverà lo specchio della porta?
L'attaccante del Milan è stato l'osservato speciale di queste prime 5 giornate di Serie A essendo l'acquisto di gran lunga più caro della sessione estiva. Tuttavia il giocatore ha segnato solo un gol e ha una media di 0.8 tiri in porta a partita. Statistiche decisamente povere, comparate al prezzo del cartellino. Ma l'aria di casa può migliorare i suoi numeri e con alle spalle giocatori come Bruno Fernandes, Vitinha, Rafa Leao e Cristiano Ronaldo sarà più facile concludere in porta e infatti le quote sui tiri in porta sono allettanti.
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|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
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|fino a 220 euro, con 20€ senza deposito
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|fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE
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|fino a 300 euro, con 250€ senza deposito
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Ramos gol in Portogallo-Norvegia
13 reti in 30 partite per il Pistoleiro che viaggia alla media di un gol ogni 93' con la seleçao. In questa Nations League ha dimostrato di essere caldo, segnando 2 reti in 3 partite. Nell'ultima uscita contro la Danimarca ha timbrato il cartellino con un gran bel gol con la punta del piede sinistro. E non a caso il ct Jorge Jesus ha puntato fortemente su di lui lasciando in panchina niente meno che Cristiano Ronaldo.
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