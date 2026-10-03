Pronostico Portogallo-Norvegia, Ramos vuole colpire di nuovo prima di tornare al Milan

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Si avvicina il campionato, intanto si gioca la quarta giornata della UEFA Nations League che chiude la finestra internazionale. Dopo il successo all'andata a Oslo, il Portogallo affronta nuovamente la Norvegia. Gli ochci dei tifosi milanisti sono tutti per Gonçalo Ramos, che proprio all'andata ha colpito. Si ripeterà davanti al proprio pubblico? Si gioca all'Estádio do Dragão di Porto domenica 4 ottobre alle ore 20.45.

Pronostico Portogallo-Norvegia, quante volte Ramos troverà lo specchio della porta?

L'attaccante del Milan è stato l'osservato speciale di queste prime 5 giornate di Serie A essendo l'acquisto di gran lunga più caro della sessione estiva. Tuttavia il giocatore ha segnato solo un gol e ha una media di 0.8 tiri in porta a partita. Statistiche decisamente povere, comparate al prezzo del cartellino. Ma l'aria di casa può migliorare i suoi numeri e con alle spalle giocatori come Bruno Fernandes, Vitinha, Rafa Leao e Cristiano Ronaldo sarà più facile concludere in porta e infatti le quote sui tiri in porta sono allettanti.

Pronostico RAMOS tiri in porta: ALMENO 2 2.48 info 2.50 info 2.50 info 2.50 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 220 euro, con 20€ senza deposito info fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Ramos gol in Portogallo-Norvegia

13 reti in 30 partite per il Pistoleiro che viaggia alla media di un gol ogni 93' con la seleçao. In questa Nations League ha dimostrato di essere caldo, segnando 2 reti in 3 partite. Nell'ultima uscita contro la Danimarca ha timbrato il cartellino con un gran bel gol con la punta del piede sinistro. E non a caso il ct Jorge Jesus ha puntato fortemente su di lui lasciando in panchina niente meno che Cristiano Ronaldo.

Pronostico marcatore Portogallo-Norvegia: RAMOS 2.87 info 3.00 info 2.80 info 3.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.



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