Milan-Lecce quote marcatore

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Ultimo impegno prima della lunga pausa nazionali, il Milan sfida il Lecce a San Siro per la 5ª giornata di Serie A. Ruben Amorim deve dare delle risposte dopo il brutto ko contro il Benfica in Europa League e le difficoltà già palesate contro Lazio e Juventus. Chiudere bene questo primo ciclo di partite permetterà di poter lavorare a bocce ferme con maggior serenità.

Goncalo Ramos marcatore in Milan-Lecce: il portoghese è chiamato al riscatto

Dopo l'ultima partita col Benfica iniziano i primi mugugni. Il portoghese è fermo al gol segnato al Venezia alla seconda giornata e soprattutto sono poche le volte in cui si rende pericoloso. Non gli arrivano palloni giocabili ed è un problema sul quale Amorim sta lavorando, tuttavia il valore del giocatore non si discute e una partita come quella contro il Lecce può essere l'occasione per riscattarsi, prima di raggiungere la propria nazionale.

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Pulisic marcatore in Milan-Lecce, Capitan America è tornato e vuole segnare il primo gol del 2026

Il trequartista ha fatto il suo esordio stagionale nell'ultima sfida contro la Lazio, entrando all'intervallo. E dando subito risposte importanti, come l'assist per Diego Moreira che ha avviato la rimonta. È tra i pochi a salvarsi nella sfida contro il Benfica, anche in questo caso entrato a gara in corsa col Milan sotto. Lo statunitense è pronto a riprendersi la scena e ha necessità di sbloccarsi. L'ultimo gol risale al 28 dicembre 2025 contro il Verona. Chissà che col nuovo corso targato Amorim il giocatore non rinasca.

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Diego Moreira marcatore in Milan-Lecce, il belga continuare a stupire dopo la doppietta alla Lazio

Dopo le perplessità suscitate nella partita contro la Juventus, schierato da esterno destro di centrocampo, Diego Moreira ha fatto vedere a tutta Italia le sue qualità giocando a sinistra: due reti, una più bella dell'altra nella rimonta contro la Lazio a spiegare perché quest'estate il club ha investito 50 milioni per prenderlo. Amorim lo ha preservato anche contro il Benfica, avendo saltato un paio di sessioni di allenamento ma questa contro il Lecce può essere l'occasione di rivederlo dal primo minuto.

Milan Lecce pronostico: MOREIRA MARCATORE 4.15 info 4.00 info 4.20 info 4.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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