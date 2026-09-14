Quote risultato esatto Milan-Benfica
Diciannove mesi dopo, il Milan torna a giocare una partita di una competizione europea. Non è Champions, ma lo sembra a giudicare dall'avversario prestigioso: a San Siro arriva il Benfica di Marco Silva, due squadre che insieme hanno vinto 9 volte la coppa dalle grandi orecchie e hanno perso altrettante volte la finale. Si gioca però per la prima giornata della League Phase di Europa League, competizione tabù per entrambe le squadre. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan-Benfica, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan-Benfica.
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|fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito
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|fino a 2.000 euro, con 1.000€ senza deposito
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|fino a 300 euro, con 250€ senza deposito
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|fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito
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Quote risultato esatto Milan Benfica, il più giocato
Tra i risultati esatti da prendere in considerazione per Milan-Benfica c'è il pareggio per 1-1. Risultato che si è verificato una volta nella storia di questa partita, peraltro nell'ultimo scontro diretto, giocato a Lisbona nel 2007. Milan che è reduce da due pareggi consecutivi in campionato. Lusitani che dall'inizio della stagione hanno pareggiato con questo risultato una volta, contro gli scozzesi degli Hearts nei turni preliminari.
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Quote risultato esatto Milan-Benfica, il multi-esito
Nelle quote risultato esatto Milan-Benfica può essere interessante anche il multi-esito, che permette di coprire più possibili punteggi della stessa partita. Considerando il valore equivalente delle squadre da una parte e il fattore campo in favore del Milan dall'altra, l'opzione 1-1/2-1 potrebbe fare maggiormente al caso degli scommettitori.
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