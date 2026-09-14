Quote risultato esatto Milan-Benfica

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Diciannove mesi dopo, il Milan torna a giocare una partita di una competizione europea. Non è Champions, ma lo sembra a giudicare dall'avversario prestigioso: a San Siro arriva il Benfica di Marco Silva, due squadre che insieme hanno vinto 9 volte la coppa dalle grandi orecchie e hanno perso altrettante volte la finale. Si gioca però per la prima giornata della League Phase di Europa League, competizione tabù per entrambe le squadre. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan-Benfica, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan-Benfica.

Pronostico risultato esatto Milan Benfica: 1-0 10.00 info 10.00 info 10.00 info 10.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito info fino a 2.000 euro, con 1.000€ senza deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Milan Benfica, il più giocato

Tra i risultati esatti da prendere in considerazione per Milan-Benfica c'è il pareggio per 1-1. Risultato che si è verificato una volta nella storia di questa partita, peraltro nell'ultimo scontro diretto, giocato a Lisbona nel 2007. Milan che è reduce da due pareggi consecutivi in campionato. Lusitani che dall'inizio della stagione hanno pareggiato con questo risultato una volta, contro gli scozzesi degli Hearts nei turni preliminari.

Pronostico risultato esatto Milan-Benfica: 1-1 6.25 info 6.20 info 6.72 info 6.30 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Milan-Benfica, il multi-esito

Nelle quote risultato esatto Milan-Benfica può essere interessante anche il multi-esito, che permette di coprire più possibili punteggi della stessa partita. Considerando il valore equivalente delle squadre da una parte e il fattore campo in favore del Milan dall'altra, l'opzione 1-1/2-1 potrebbe fare maggiormente al caso degli scommettitori.

Milan-Benfica risultato esatto: 1-1/2-1 4.13 info 4.05 info 3.80 info 4.10 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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