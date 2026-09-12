Lazio-Milan, quote marcatore

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Terza trasferta in quattro partite per il Milan, che va all'Olimpico per sfidare la Lazio attualmente al comando avendo vinto tre partite su tre. Rossoneri che sono un gradino sotto solamente per il gol subito nei minuti di recupero contro la Juventus. Vincere significherebbe sorpasso in classifica, ma chi potrebbe essere il protagonista nella Capitale?

Goncalo Ramos marcatore in Lazio-Milan: il portoghese deve riscattare la prova opaca di Torino

Per accontentare Ruben Amorim, il Milan ha scucito ben 74 milioni di euro per strapparlo al Paris Saint-Germain ed è lecito avere grandi aspettative. In pre-campionato ha brillato soprattutto nella partita contro il Manchester United dove ha segnato e servito un assist. Col Venezia ha rotto il ghiaccio in campionato, peraltro segnando il gol decisivo e davanti ai suoi tifosi. Ha numeri importanti, qualità spalle alla porta e nel gioco aereo. Nell'ultima partita contro la Juventus però ha steccato.

Pronostico marcatore Lazio Milan: RAMOS 3.00 info 3.00 info 3.00 info 2.70 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info fino a 3.025 euro, con 25€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Cisse marcatore in Lazio-Milan, è lui la vera sorpresa di inizio stagione

Il trequartista ha conquistato Ruben Amorim sin dal precampionato: "Io amo Cisse" è stata la dichiarazione del tecnico portoghese che non si è fatto problemi a lanciarlo subito, venendo ripagato con due reti, contro Torino e Juventus, una più bella dell'altra. Ha qualità e personalità, i difensori avversari devono imparare a conoscerlo a prendere le contromisure. E Mancini lo sta tenendo d'occhio per la Nazionale in vista della Nations League.

Scommesse marcatore Lazio-Milan: CISSE SEGNA 4.27 info 4.50 info 4.33 info 4.05 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Pavlovic marcatore in Lazio-Milan, contro i biancocelesti il suo primo gol in A

Il pubblico italiano, non solo quello rossonero, ha apprezzato le sue qualità in quella sera del 31 agosto 2024, colpo di testa vincente a sbloccare la sfida contro la Lazio, poi terminata 2-2. Pavlovic in questi due anni di Milan ha dimostrato di avere qualità anche offensive, basti pensare che nello scorso campionato si è spinto fino alle 5 reti. La sua fisicità e la sua attitudine a farsi sentire nell'area avversaria nei calci piazzati può fare la differenza.

Lazio Milan pronostico: PAVLOVIC MARCATORE 12.00 info 12.50 info 12.00 info 12.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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