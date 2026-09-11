Pronostico Lazio-Milan, Okafor l'ultimo uomo da tre punti dei rossoneri all'Olimpico

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Dopo il pari sul campo della Juventus, un'altra trasferta attende il Milan di Ruben Amorim: si va all'Olimpico contro una Lazio che a dispetto di ogni pronostico si ritrova a punteggio pieno. Partita speciale per Rino Gattuso, cuore rossonero ma sulla panchina dei biancocelesti. Si gioca sabato alle ore 18 e capiremo meglio le ambizioni del Diavolo, ancora imbattuto.

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Pronostico Lazio-Milan, la sfida ai raggi X

Dopo un precampionato così così, nel quale è arrivato un solo successo, il Milan ha risposto alla grande non appena il campionato è cominciato e si presenta alla sfida dell'Olimpico con due vittorie e un pareggio, subito nei minuti di recupero.

Lazio che deve convivere con la contestazione dei propri tifosi che hanno deciso di disertare in massa lo stadio nelle gare interne. Inizio shock col ko casalingo contro il Mantova in Coppa Italia, ma poi la squadra si è ripresa alla grande vincendo tre partite su tre, dando prova di grande carattere nell'ultimo turno, dove ha ribaltato lo svantaggio iniziale contro l'Udinese. Occhio a Davide Frattesi, in rete in tutte le tre gare di campionato.



Partita da gol? I bookies credono che una delle due squadre possa rimanere a secco. La quota massima per il no/gol è di 1.85 mentre il gol è dato a 1.95. Abbastanza netta la differenza Under/Over con i bookmakers che credono in una partita da Under 2.5 che infatti è quotata fino a un massimo di 1.62. L'Over si spinge fino a 2.30.

Lazio-Milan, le ultime notizie

Ruben Amorim dovrà fare a meno di Matteo Gabbia a seguito di un problema alla caviglia. Un infortunio che ha portato la società a reintegrare in rosa Fikayo Tomori. A Roma può essere l'occasione di vedere, se non altro parzialmente, Christian Pulisic. Lo statunitense è ancora a quota zero minuti. Ballottaggio Chukwueze-Diego Moreira e Bartesaghi-Estupinan sulle fasce. Da tenere d'occhio Mario Gila, uscito anzitempo nell'ultima partita contro la Juventus.

In settimana la Lazio ha annunciato il nuovo acquisto Diogo Leite, difensore centrale svincolato. Improbabile la sua presenza contro il Milan. Diverse le assenze, emergenza a centrocampo dove mancheranno Cataldi, Rovella e Dele-Bashiru.

Pronostico Lazio-Milan, i precedenti

Confronto numero 196 tra le due squadre con 43 vittorie della Lazio, 65 pareggi e 87 vittorie del Milan. I biancocelesti hanno vinto le ultime due partite all'Olimpico col medesimo risultato, 1-0. Il 31 agosto 2024 l'ultimo pareggio, un 2-2 consegnato alla memoria dei tifosi milanisti per il "boicottaggio" di Rafa Leao e Theo Hernandez nei confronti di Paulo Fonseca durante il cooling break. Diavolo che non vince da marzo 2024 grazie a un gol nei minuti finali di Noah Okafor.

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Per accontentare Ruben Amorim, il Milan ha scucito ben 74 milioni di euro per strapparlo al Paris Saint-Germain ed è lecito avere grandi aspettative. In pre-campionato ha brillato soprattutto nella partita contro il Manchester United dove ha segnato e servito un assist. Col Venezia ha rotto il ghiaccio in campionato, peraltro segnando il gol decisivo e davanti ai suoi tifosi. Ha numeri importanti, qualità spalle alla porta e nel gioco aereo. Nell'ultima partita contro la Juventus però ha steccato.

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