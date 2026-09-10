Quote risultato esatto Lazio Milan

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Due vittorie e un pareggio nelle prime tre partite, ora per il Milan di Ruben Amorim arriva un'altra trasferta complicata: c'è la Lazio, sorprendentemente al comando della classifica e a punteggio pieno. All'Olimpico nella partita dello scorso anno cominciò a sgretolarsi quel Milan che fino alla settimana prima contendeva il primato all'Inter. Un motivo in più per cercare di riscattarsi, in uno stadio che si preannuncia praticamente senza i tifosi di casa. E con una massiccia presenza dei sostenitori rossoneri. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Lazio-Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Lazio-Milan.

Pronostico risultato esatto Lazio Milan: 0-1 7.00 info 6.60 info 6.40 info 7.25 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito info fino a 2.000 euro, con 1.000€ senza deposito info fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Lazio Milan, il più giocato

Tra i risultati esatti da prendere in considerazione per Lazio-Milan c'è il pareggio per 1-1. L'ultima volta che si è verificato questo risultato è nel novembre 2018 e l'allenatore dei rossoneri era Rino Gattuso, oggi proprio alla Lazio. È il risultato dalla quota più bassa, prendendo in considerazione l'ottimo momento dei biancocelesti e la forza dei rossoneri.

Pronostico risultato esatto Lazio-Milan: 1-1 5.60 info 6.00 info 6.06 info 5.80 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Lazio-Milan, il multi-esito

Nelle quote risultato esatto Lazio-Milan può essere interessante anche il multi-esito, che permette di coprire più possibili punteggi della stessa partita. Considerando il buon momento per entrambe le squadre e la maggior qualità del Milan, l'opzione 1-1/1-2 potrebbe fare maggiormente al caso degli scommettitori.

Lazio-Milan risultato esatto: 1-1/1-2 3.75 info 3.75 info 3.60 info 3.98 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.



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