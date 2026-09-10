Quote risultato esatto Lazio Milan
Due vittorie e un pareggio nelle prime tre partite, ora per il Milan di Ruben Amorim arriva un'altra trasferta complicata: c'è la Lazio, sorprendentemente al comando della classifica e a punteggio pieno. All'Olimpico nella partita dello scorso anno cominciò a sgretolarsi quel Milan che fino alla settimana prima contendeva il primato all'Inter. Un motivo in più per cercare di riscattarsi, in uno stadio che si preannuncia praticamente senza i tifosi di casa. E con una massiccia presenza dei sostenitori rossoneri. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Lazio-Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Lazio-Milan.
|7.00
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|6.60
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|6.40
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|7.25
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|fino a 1.500 euro, con 550€ sul deposito
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|fino a 2.000 euro, con 1.000€ senza deposito
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|fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito
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|fino a 300 euro, con 250€ senza deposito
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Quote risultato esatto Lazio Milan, il più giocato
Tra i risultati esatti da prendere in considerazione per Lazio-Milan c'è il pareggio per 1-1. L'ultima volta che si è verificato questo risultato è nel novembre 2018 e l'allenatore dei rossoneri era Rino Gattuso, oggi proprio alla Lazio. È il risultato dalla quota più bassa, prendendo in considerazione l'ottimo momento dei biancocelesti e la forza dei rossoneri.
|5.60
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|6.00
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|6.06
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|5.80
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Quote risultato esatto Lazio-Milan, il multi-esito
Nelle quote risultato esatto Lazio-Milan può essere interessante anche il multi-esito, che permette di coprire più possibili punteggi della stessa partita. Considerando il buon momento per entrambe le squadre e la maggior qualità del Milan, l'opzione 1-1/1-2 potrebbe fare maggiormente al caso degli scommettitori.
|3.75
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|3.60
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