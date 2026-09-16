Milan-Benfica quote marcatore
Tempo di coppe europee per il Milan, che non manca a una competizione continentale dal febbraio 2025. La partita col Benfica pur essendo valida per la prima giornata di League Phase di Europa League ha un sapore da Champions. E partire col piede giusto è importante. Ruben Amorim, ex giocatore proprio delle aquile vivrà con particolare emozione questa sfida, così come altri ex benfiquistas come Gonçalo Ramos e Diego Moreira. Ci aspettiamo spettacolo.
Goncalo Ramos marcatore in Milan-Benfica: occhio alla legge dell'ex
Partita speciale per l'attaccante, che ha fatto tutta la trafila giovanile nel Benfica arrivando a far parte della prima squadra, raccogliendo 106 presenze e segnando 41 reti che gli sono valse il soprannome di "Pistoleiro" o "Feiticeiro" (mago). Prestazioni che gli sono valse il passaggio al Paris Saint-Germain e ora eccolo al Milan. Fin qui in rossonero un gol in 4 partite e qualche mugugno considerando la cifra spesa. Quale miglior occasione per sbloccarsi?
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|2.22
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|2.25
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|fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito
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|fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino a 220 euro, con 20€ senza deposito
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|fino a 3.025 euro, con 25€ senza deposito
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Pulisic marcatore in Milan-Benfica, Capitan America è tornato e vuole segnare il primo gol del 2026
Il trequartista ha fatto il suo esordio stagionale nell'ultima sfida contro la Lazio, entrando all'intervallo. E dando subito risposte importanti, come l'assist per Diego Moreira che ha avviato la rimonta. Lo statunitense è pronto a riprendersi la scena e ha necessità di sbloccarsi. L'ultimo gol risale al 28 dicembre 2025 contro il Verona. Chissà che col nuovo corso targato Amorim il giocatore non rinasca.
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Diego Moreira marcatore in Milan-Benfica, l'ex che ha giocato solo 2 partite con le aquile
Dopo le perplessità suscitate nella partita contro la Juventus, schierato da esterno destro di centrocampo, Diego Moreira ha fatto vedere a tutta Italia le sue qualità giocando a sinistra: due reti, una più bella dell'altra nella rimonta contro la Lazio a spiegare perché quest'estate il club ha investito 50 milioni per prenderlo. Cresciuto calcisticamente nel Benfica, Moreira ha fatto la trafila giocando per la U23, la squadra B fino al salto in prima squadra dove però si è dovuto accontentare di 2 partite. La serata di Europa League può essere l'occasione per far vedere a chi lo ha cresciuto che avrebbe dovuto puntare su di lui.
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