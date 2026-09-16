Milan-Benfica quote marcatore

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Tempo di coppe europee per il Milan, che non manca a una competizione continentale dal febbraio 2025. La partita col Benfica pur essendo valida per la prima giornata di League Phase di Europa League ha un sapore da Champions. E partire col piede giusto è importante. Ruben Amorim, ex giocatore proprio delle aquile vivrà con particolare emozione questa sfida, così come altri ex benfiquistas come Gonçalo Ramos e Diego Moreira. Ci aspettiamo spettacolo.

Goncalo Ramos marcatore in Milan-Benfica: occhio alla legge dell'ex

Partita speciale per l'attaccante, che ha fatto tutta la trafila giovanile nel Benfica arrivando a far parte della prima squadra, raccogliendo 106 presenze e segnando 41 reti che gli sono valse il soprannome di "Pistoleiro" o "Feiticeiro" (mago). Prestazioni che gli sono valse il passaggio al Paris Saint-Germain e ora eccolo al Milan. Fin qui in rossonero un gol in 4 partite e qualche mugugno considerando la cifra spesa. Quale miglior occasione per sbloccarsi?

Pronostico marcatore Milan Benfica: RAMOS 2.25 info 2.40 info 2.22 info 2.25 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 220 euro, con 20€ senza deposito info fino a 3.025 euro, con 25€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Pulisic marcatore in Milan-Benfica, Capitan America è tornato e vuole segnare il primo gol del 2026

Il trequartista ha fatto il suo esordio stagionale nell'ultima sfida contro la Lazio, entrando all'intervallo. E dando subito risposte importanti, come l'assist per Diego Moreira che ha avviato la rimonta. Lo statunitense è pronto a riprendersi la scena e ha necessità di sbloccarsi. L'ultimo gol risale al 28 dicembre 2025 contro il Verona. Chissà che col nuovo corso targato Amorim il giocatore non rinasca.

Scommesse marcatore Milan-Benfica: PULISIC SEGNA 2.75 info 2.75 info 2.44 info 2.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Diego Moreira marcatore in Milan-Benfica, l'ex che ha giocato solo 2 partite con le aquile

Dopo le perplessità suscitate nella partita contro la Juventus, schierato da esterno destro di centrocampo, Diego Moreira ha fatto vedere a tutta Italia le sue qualità giocando a sinistra: due reti, una più bella dell'altra nella rimonta contro la Lazio a spiegare perché quest'estate il club ha investito 50 milioni per prenderlo. Cresciuto calcisticamente nel Benfica, Moreira ha fatto la trafila giocando per la U23, la squadra B fino al salto in prima squadra dove però si è dovuto accontentare di 2 partite. La serata di Europa League può essere l'occasione per far vedere a chi lo ha cresciuto che avrebbe dovuto puntare su di lui.

Milan Benfica pronostico: MOREIRA MARCATORE 4.60 info 4.50 info 4.75 info 4.75 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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