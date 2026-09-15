Pronostico Milan-Benfica, inedito in Europa League. I lusitani non hanno mai battuto il Diavolo

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Dopo i due pareggi sui campi di Juventus e Lazio, il Milan torna a San Siro e fa il suo esordio in Europa League: l'avversario è fra i più prestigiosi, il Benfica di Marco Silva. Partita che in passato è stata per due volte finale di Coppa dei Campioni. Partita speciale per Ruben Amorim, che nel Benfica ha giocato dal 2008 al 2015 raccogliendo 154 presenze. Si gioca mercoledì alle ore 21.

Pronostico Milan-Benfica: OVER 0,5 Bookmaker standard new 1.02 1.02 info 1.03 1.03 info 1.02 8.00 info 1.03 1.03 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 3.025 euro, con 25€ senza deposito info fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 220 euro, con 20€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Pronostico Milan-Benfica, la sfida ai raggi X

Dopo un precampionato così così, nel quale è arrivato un solo successo, il Milan ha risposto bene in campionato e, sebbene il cartello "lavori in corso" sia ben esposto, la squadra ha vinto due partite e pareggiato due, dando anche prova di carattere, come si è visto nella rimonta operata nei confronti della Lazio nell'ultimo turno.

Benfica più avanti dei rossoneri, avendo iniziato presto la stagione per via dei preliminari di Europa League. La prima partita ufficiale è stata giocata il 23 luglio e i giocatori hanno sulle gambe già 12 gare. Secondo posto in campionato con 5 vittorie e 1 pareggio in 6 partite mentre in Europa League sono stati eliminati San Gallo, Hearts e Aarhus.

Partita da gol? I bookies credono che una delle due squadre possa rimanere a secco. La quota massima per il no/gol è di 2.20 mentre il gol è dato a 1.62. Abbastanza netta la differenza Under/Over con i bookmakers che credono in una partita da Under 2.5 che infatti è quotata fino a un massimo di 1.73. L'Over si spinge fino a 2.10.

Milan-Benfica, le ultime notizie

Ruben Amorim ritrova Gabbia che dovrebbe prendere il posto al centro della difesa, facendo rifiatare De Winter, assieme a Gila e a Pavlovic. Sugli esterni, dovrebbe esserci spazio dal primo minuto sia per Chukwueze che per Diego Moreira. Davanti sembra scoccata finalmente l'ora di Pulisic dopo il bel secondo tempo di Roma, con al suo fianco Cisse dal primo minuto in ballotaggio con Saelemaekers, per supportare Goncalo Ramos. In mezzo al campo, stessa storia di Roma: Modric rifiata e va in panchina con Musah e Rabiot a comporre la mediana.

Pronostico Milan-Benfica, i precedenti

Confronto numero 7 tra le due squadre con 4 vittorie del Milan e 2 pareggi. Si è sempre giocato per la Coppa dei Campioni/Champions League e curiosamente, i primi due Milan-Benfica sono state due finali, col Milan sempre vincente: 2-1 nel 1963 e 1-0 nel 1990. 19 anni fa l'ultimo confronto, 1-1 all'Estadio da Luz con reti di Pirlo e Maxi Pereira.

Pronostico Milan-Benfica: X 1T o X FINALE 1.65 info 1.55 info 1.48 info 1.60 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Goncalo Ramos marcatore in Milan-Benfica: occhio alla legge dell'ex

Partita speciale per l'attaccante, che ha fatto tutta la trafila giovanile nel Benfica arrivando a far parte della prima squadra, raccogliendo 106 presenze e segnando 41 reti che gli sono valse il soprannome di "Pistoleiro" o "Feiticeiro" (mago). Prestazioni che gli sono valse il passaggio al Paris Saint-Germain e ora eccolo al Milan. Fin qui in rossonero un gol in 4 partite e qualche mugugno considerando la cifra spesa. Quale miglior occasione per sbloccarsi?

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